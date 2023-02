Florida. Francisco Lindor, quien tuvo su mejor temporada con los Mets de Nueva York en la pasada temporada, dijo que se reportará mañana a los campamentos primaverales del equipo con una mentalidad inconforme con lo logrado.

“El 2022 es pasado. El 2023 es un año nuevo y hay que darle de nuevo. Hay que ganar. Todavía no he ganado un campeonato y esa es la meta. Me gustaría ganar”, dijo entre medio de una actitivdad en que entregró equipo de entrenamientos para cada uno la centena de estudiantes de la Carlos Beltrán Baseball Academy.

Lindor se dirige para su novena temporadas en las Grandes Ligas y la tercera con los Mets. En el 2016 estuvo a outs de ganar la Serie Mundial, entonces con los Indians de Cleveland (ahora los Guardians). En el 2022, estuvo en una de las series de comodines.

El bateador de 27 jonrones y 107 carreras impulsadas en el 2022 dijo que tiene unas metas personales vestidas de estadísticas, las que no revelará. Solo dijo que son unos números “bonitos”.

Francisco Lindor, a la derecha, conversó con los medios en medio de una visita a la Carlos Beltrán Baseball Academy en Florida, Puerto Rico. ( Carlos Giusti/Staff )

“Me voy a quedar con esos números en la mente, y quiero ganar, quiero quedar campeón, y quiero mantenerme saludable. Si me mantengo saludable, voy a poner los números que quiero”, dijo el dos veces Bate de Plata y Guante de Oro.

Lindor tiene 29 años y ha tenido una carrera saludable. Lo menos que ha jugado son 125 juegos en una temporada que comenzó desde el primer día y sin recortes especiales como sucedió en el 2020 por el COVID-19. En el 2022 jugó 161 juegos.

Los Mets, por su parte, se encaminan a su pretemporada sin el brazo de Jacob deGrom, a quien perdieron en la agencia libre, pero agregaron el del veterano derecho Justin Verlander, el del zurdo José Quintana y al japonés Kodai Senga, quien era uno de los principales agentes libres del mercado internacional.

Retuvieron, a su vez, a valiosos jugadores de posición como Jeff McNiel, Starling Marte, Mike Canha y Brandon Nimmo, al limpiabases Pete Alonso, al veterano derecho Max Scherzer y al taponero boricua, Edwin Díaz, entre otros jugadores.

A todos ellos se les unen jugadores de sangre nueva como Brett Batty y Francisco Álvarez, quienes disputarán la permanencia en el equipo.

Los Mets tiene la nómina más alta en las Grandes Ligas.

Esa mezcla tiene al asistente del gerente general de los Mets, Carlos Beltrán, gozando con buenas noticias.

Francisco Beltrán acompaña en la foto a estudiantes de la escuela especializada en béisbol de Carlos Beltrán. ( Carlos Giusti/Staff )

“Es una mezcla buena. Los equipos de Grandes Ligas, cuando mezclan veteranos con jugadores que llevan mitad de temporada, hacen una buena dinámica. Un equipo joven es un equipo sin dirección. Un equipo con veteranos dan la dirección. Los que están detrás de Scherzer y Verlander van a buscar la manera de ayudarlos. Tienes a Lindor, que le gusta ayudar y tiene compromiso de ganar”, dijo Beltrán.

“Lo que hará falta para ganar es consistencia”, agregó Lindor sobre los Mets que perdieron el liderato de la División Este tarde en el calendario de temporada regular y que no batearon ni lanzaron efectivamente en dos de los tres juegos de postemporada que jugaron en el 2022.

“Si hubiésemos sido más consistentes en los últimos tres juegos de la postemporada (ante los Padres), hubiésemos ganado. Tuvimos muchas bajas y pocas altas. Estaremos ready con el favor de Dios”, dijo.