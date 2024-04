Atlanta, Georgia. Tras dos semanas transcurridas en la temporada 2024 de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York aún andan buscando el ritmo ofensivo que necesitan alcanzar para presentarse como un potencial contendiente al campeonato de esta campaña. Y les urge el despertar.

No es para menos. Como colectivo, previo al partido del lunes, la novena bateaba para un pobre promedio de .193 con sus tres cañones grandes en la ofensiva, Pete Alonso, Brandon Nimmo y Francisco Lindor se combinaban para un .137. Precisamente, el que más complicaciones ha tenido en sus turnos al bate ha sido el boricua.

Pese a un jonrón y doblete el pasado domingo ante Cincinnati, Lindor sumaba solo tres inatrapables en 36 turnos al bate hasta el lunes, para un bajo porcentaje de .083, previo al primer choque de la serie divisional frente a los Braves en el Estadio Truist Park de la ciudad de Atlanta.

“Estoy tomando toda esta situación como aprendizaje, y mantiendo el enfoque en todo lo que está a mi alcance. Dentro de las circunstancias, aunque claramente me encantaría estar bateando sobre .400, en cierta forma me alegra que el slump sea temprano en la temporada. Esto me permitirá hacer las correcciones necesarias cuando las millas cuenten. Soy un competidor, y te confieso que mi enfoque siempre será dar la mejor versión de mí para así poder ayudar al equipo a obtener victorias. Todo estará bien, estoy tranquilo”, afirmó el boricua en lo que representa el inicio de su décima temporada en Las Mayores.

En la pasada temporada, Lindor entró a un selecto grupo de peloteros convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia nuyorquina en alcanzar las 30 jonrones y 30 robos de base en una sola temporada. Así acompaña en el club 30-30 de los Mets a Howard Johnson (1987, 1989 y 1991), Darryl Strawberry (1987) y David Wright (2007).

“Si bien es cierto que me fue relativamente bien el pasado año, te confieso que me dejó un sabor agridulce ya que no clasificamos a la postemporada. La verdad es que no jugamos como se supone lo hubiéramos hecho. Ahora, en este año, nuestro enfoque es ganar la mayor cantidad de juegos posible para llevar a esta franquicia al sitial que se merece”, confesó el campocorto, quién es uno de los siete jugadores activos en Las Mayores con al menos 200 jonrones y 150 bases robadas a lo largo de su carrera.

No obstante sus problemas en la ofensiva, en la defensiva, la escuadra comandada por el venezolano Carlos Mendoza entró a la serie frente a los Bravos con el tercer mejor bullpen de la Liga Nacional con un ERA de 3.44. Dentro del mismo, cabe resaltar el regreso del lanzador Edwin “Sugar” Díaz y la incorporación vía agencia libre del también boricua Jorge López. En cuanto al taponero boricua, mientras disputaba el Clásico Mundial, sufrió una ruptura del tendón rotuliano en su rodilla que lo removió del béisbol por más de un año. Uno de los más felices por este regreso, lo es precisamente Lindor.

“Tenerlo de vuelta es espectacular. Edwin es uno de los líderes del grupo, dentro y fuera del terreno de juego. Trabajó sumamente duro en el offseason para regresar al nivel de siempre, y estamos bien felices por él y porque podamos contar con la garantía y seguridad que nos brinda siempre que entra al partido”, dijo Lindor sobre Díaz, quién ya cuenta con dos juegos salvados en cinco partidos disputados.

Con sentido de urgencia, los Mets buscaban encontrar su ofensiva mientras se enfrentan estos días a los Braves.

“Atlanta es un equipo bien completo, y uno de los rivales más difíciles para cualquier equipo en la liga. Tendremos que aceptar el reto, y tratar de jugar pitcheo a pitcheo durante cada inning para poder aspirar a varias victorias en esta serie”, concluyó Lindor, previo a irse de 4-0 con una base por bola en el primer partido de la serie y la victoria 8-7 sobre los Braves. Fue ahí donde los Mets hicieron sonar sus maderos con 11 inatrapables, comandados por el despertar del jardinero Brandon Nimmo – quién se fue de 4-4 con cinco empujadas, cuatro inatrapables y dos cuadrangulares.

La serie continúa hoy, martes, y se extiende hasta el jueves con el cuarto choque entre ambas novenas.