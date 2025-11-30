El agente libre José Miranda dejó claro que su futuro inmediato en el béisbol organizado dependerá de la mejor oferta posible que le permita retomar su carrera en las Grandes Ligas.

El antesalista confirmó a Primera Hora , desde el terreno del Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina este domingo, y en la tarde de su debut con los Criollos de Caguas de Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), que ya hay conversaciones en curso con varios equipos. Su decisión llegará tan pronto encuentre el escenario ideal para volver a producir al nivel que sabe que puede.

“Estamos esperando cuál va a ser la mejor oferta, el mejor lugar para mí en cuestión de exposición donde pueda tener más tiempo de juego, que es lo que estamos buscando. Estamos enfocado y esperando a ver cuál es la decisión que vamos a tomar”, compartió Miranda.

El pelotero sobrevivió a una complicada temporada 2025 en la comenzó en el equipo grande de los Twins de Minnesota, y apenas vio acción en 12 partidos. Promedió .167 con seis imparables, dos carreras, otras cinco remolcadas y un jonrón.

Fue bajado a Triple A, y allí pasó gran parte de la campaña. Jugó 90 duelos y bateó para .195.

“Fue un año bien difícil. Fue un año cuesta arriba como uno dice aquí en Puerto Rico fue algo que no esperaba. No esperaba estar casi todo el año en Triple A. No pude poner los números que siempre suelo poner, los números ofensivos que siempre estoy acostumbrado”, contó.

“De eso se aprende y uno se fortalece mentalmente y estamos ready para la carga otra vez", continuó.

El manatieño venía de una gran campaña en el 2024, en la que disputó 121 encuentros y registró .284 con el madero. Pegó 114 indiscutibles y nueve cuadrangulares. Remolcó 49 carreras y marcó otras 31.

“Lo tomé día a día, pero tan pronto se acabó la temporada tomé un receso un poquito mental, un descanso, para poder mentalmente volver a estar al 100%”, dijo.

“Tenía el deseo de jugar aquí”

Mientras aguarda por un acuerdo en las Mayores, Miranda volvió al terreno de la LBPRC con el uniforme de los Criollos por primera vez desde la temporada 2020-21 en la que terminó con el Premio al Jugador Más Valioso.

Su retorno a la ‘Yegüita’ marca el inicio de su preparación para un posible regreso a MLB. Miranda explicó que la gerencia de los Criollos siempre le ha mostrado el interés de tenerlo en sus filas, pero, para esta temporada, fue un deseo mutuo.

“Siempre que hablo con (Jesús) “Motorita” (Feliciano) siempre él me deja saber el interés que ellos tienen en que yo juegue aquí, pero tan pronto se acabó la temporada, yo también le dejé saber a él que tenía el deseo de jugar aquí en Puerto Rico para poder ayudar al equipo y de seguir trabajando en algunas cosas que quería mejorar", relató.

Previo a la doble jornada del domingo ante los Gigantes de Carolina, Caguas ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones con marca de 6-10.

“Ahora mismo estoy trabajando en varias cositas que quiero mejorar para el año que viene, las quiero poner en práctica y también quiero ayudar al equipo a ganar. Eso es una de las metas, meternos a la postemporada, quedar campeones, mejorar en mi juego y ayudar al equipo”, manifestó.

“Estamos aquí a la mayor disposición, queremos dar el 100%”.

Sus días con la novena criolla es, además, el espacio para prepararse para su posible representación con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque aún no ha conversado directamente con el gerente general del conjunto boricua, Carlos Beltrán, aseguró que sí ha tenido comunicación con personas ligadas al proceso y que solo espera por la definición del róster final, que se debe entregar el próximo 3 de febrero.

"El Clásico es una de las metas. Es uno de los sueños que siempre tenía desde pequeño. Así que seria un sueño jugar aquí en Puerto Rico", compartió.

La isla albergará la primera ronda del Grupo A del certamen mundialista en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia del 6 al 11 de marzo.