La puertorriqueña Janessa Fonseca se ganó este domingo la medalla de plata del Campeonato Mundial de Karate 2025, celebrado en El Cairo, Egipto.

Fonseca cayó en la final ante la francesa Thalya Sombe, 3-1, en un combate de velocidad, estrategia y gran intensidad, pero su desempeño a lo largo del torneo la consolidó como una de las mejores karatecas del planeta en la categoría de Kumite Femenino -68 kg.

El camino de Fonseca hacia el podio estuvo marcado por una de las mayores sorpresas del campeonato, cuando derrotó 3-2 a la favorita suiza Elena Quirici, múltiple medallista mundial.

“La actuación de Janessa nos llena de un orgullo inmenso. Lo que hizo en El Cairo demuestra su carácter, su disciplina y el nivel competitivo que ha alcanzado. Ganar una medalla mundial no es tarea sencilla, y verla luchar con pasión por Puerto Rico nos confirma que estamos ante una atleta excepcional”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez.

“Este resultado también refleja el compromiso de nuestro sistema deportivo y el trabajo conjunto con nuestras federaciones. Janessa puso a Puerto Rico en el mapa del karate mundial, y hoy celebramos con ella”, agregó Rosario.