Ronald Acuña Jr., el estelar jardinero de los Braves de Atlanta, conectó su primer cuadrangular de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, para llevar el sábado a los Tiburones de La Guaira a una victoria por 5-3 sobre los Leones del Caracas.

Acuña, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y una de las figuras más cotizadas de las Grandes Ligas, actuó en el jardín derecho y como primero en el orden. Terminó la jornada de 4-3 con un jonrón, dos carreras remolcadas y una base robada, encabezando el ataque guaireño.

Luisángel Acuña, hermano de Ronald, bateó de 5-2 con un cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Rafael Ortega se fue de 3-2 con otro jonrón y dos empujadas, en la paliza de los Cardenales de Lara por 10-0 sobre las Águilas del Zulia en Maracaibo.

En Puerto La Cruz, J.J. D’Orazio conectó de 5-2 con un doble, un jonrón y dos carreras remolcadas, mientras que Gorkys Hernández aportó de 4-2 con dos producidas, para que los Tigres de Aragua doblegaran 8-3 a los Caribes de Anzoátegui.

Los Navegantes del Magallanes triunfaron 8-6 sobre los Bravos de Margarita en Valencia. El cubano Yasiel Puig conectó un doble remolcador de dos anotaciones y Eliezer Alfonso añadió un jonrón de dos carreras.

Brilla Canó en victoria de Estrellas Orientales en Dominicana

El veterano de las Grandes Ligas Robinson Canó firmó una destacada actuación ofensiva para guiar a las Estrellas Orientales a una paliza de 8-1 sobre los Leones del Escogido en la Liga Dominicana de Béisbol.

Canó se fue de 4-3 con una carrera anotada y dos producidas, mientras que Ángel Martínez conectó de 4-1 con un doble y dos empujadas.

En Santiago de los Caballeros, las Águilas Cibaeñas, que lideran la liga, se impusieron 4-2 sobre los Tigres del Licey. Jorge Tavarez trabajó seis entradas, en las que sólo permitió dos imparables y una carrera, ponchando a siete rivales, mientras que Steward Berroa conectó un jonrón solitario.

Los Toros del Este dejaron tendidos en el terreno a los Gigantes del Cibao, para triunfar por 5-4 en La Romana. Gilberto Celestino coronó un ataque de tres anotaciones en la novena entrada con un sencillo remolcador.