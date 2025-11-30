Phoenix. Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 24 y los Nuggets de Denver se alejaron al final para vencer el sábado 130-112 a los Suns de Phoenix.

Los Nuggets, candentes en el disparo, acertaron 22 de 38 triples (57.9%) -encestando 10 en la primera mitad y 12 en la segunda para un flujo constante de ofensiva. Tim Hardaway Jr. anotó 23 puntos desde el banquillo y atinó siete de 11 desde detrás del arco.

Jokic -quien apenas jugó en el último cuarto- embocó sus siete tiros de campo y agregó 10 asistencias y nueve rebotes. Se quedó así a las puertas de su undécimo triple-doble de la temporada.

PUBLICIDAD

Denver amplió su ventaja a 96-85 al entrar en el cuarto periodo después de encestar ocho triples en el tercero. Los Suns redujeron el déficit a nueve al inicio del cuarto, pero los Nuggets respondieron con los siguientes 12 puntos para construir una cómoda ventaja de 110-89.

Los Nuggets se recuperaron de la derrota sufrida el viernes por la noche ante los Spurs de San Antonio. Los Suns han perdido tres de cuatro.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 27 puntos al atinar 10 de 18 disparos. Devin Booker anotó 24, convirtiendo 14 de 15 tiros libres.

Flagg anota 35 puntos

Cooper Flagg logró su mejor marca de la temporada con 35 puntos y Klay Thompson anotó 17 de sus 23 unidades en el último cuarto para llevar el sábado a los Mavericks de Dallas a una victoria de 114-110 sobre los Clippers de Los Ángeles.

Thompson encestó cuatro triples en el período final. El último de ellos puso a Dallas por delante definitivamente con 1:51 minutos por jugar.

En total, encestó seis de 10 desde larga distancia, y los Mavericks rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Flagg, quien disputó el vigésimo partido en su carrera, acertó 13 de 22 tiros de campo. La primera selección del draft de la NBA de este año también capturó ocho rebotes.

Naji Marshall añadió 18 puntos y ocho rebotes a la causa de Dallas, y Brandon Williams sumó 14 tantos y siete asistencias.

Los Mavericks (6-15) anotaron 20 puntos a partir de 18 pérdidas de balón de los Clippers (5-15).

PUBLICIDAD

Butler lidera a Warriors sin Curry para vencer a Pelicans por 104-96

Warriors sin Curry

Jimmy Butler anotó 24 puntos, dio 10 asistencias y capturó ocho rebotes, y los Warriors de Golden State derrotaron el sábado 104-96 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Los Warriors salieron adelante pese a jugar sin Stephen Curry, quien se lesionó el cuádriceps izquierdo el miércoles por la noche, en una derrota en casa ante Houston.

Zion Williamson anotó 25 puntos, al acertar ocho de 16 tiros, y capturó siete rebotes, en tanto que Saddiq Bey añadió 21 unidades para liderar a Nueva Orleans. Jeremiah Fears sumó 16 puntos y seis rebotes antes de ser expulsado con 44.6 segundos restantes tras cometer su segunda falta técnica.

Jonathan Kuminga encestó dos triples consecutivos a mitad del cuarto período y terminó con diez puntos después de regresar de una ausencia de siete juegos por una tendinitis en ambas rodillas. Recibió una cálida ovación al ingresar al encuentro por primera vez, a los 7:40 del primer cuarto, y anotó momentos después.

Brandin Podziemski terminó con 15 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras que Gary Payton II anotó 12 de sus 19 puntos en la primera mitad y contribuyó con 11 rebotes para que Golden State se apuntara apenas su segundo triunfo en seis partidos, un período que incluyó una derrota por 124-106 en Nueva Orleans el 16 de noviembre.