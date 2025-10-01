Houston. En lugar de prepararse para un juego de postemporada el martes, el mánager de los Astros de Houston, Josué Espada, y el gerente general Dana Brown respondieron preguntas sobre su seguridad en el cargo y lo que salió mal esta temporada.

“Soy el gerente general de los Astros”, dijo Brown al ser consultado sobre su contrato. “Y eso es lo que espero ser mañana, pasado y al siguiente día”.

Joe Espada habla sobre el pobre approach ofensivo que tuvo el equipo en 2025 (Fueron burlados 30.7% de swing con pitcheos malos). Dice que será uno de los planes a trabajar este offseason. Además, la situación de algunos de sus jugadores de cara al próximo Clásico Mundial. pic.twitter.com/8b5uWAXHkG — Javier Gonzalez (@Astros_Coverage) September 30, 2025

Luego le preguntaron por el futuro de Espada, quien acaba de completar su segunda campaña como mánager.

“Mira, he dejado muy claro que Joe es el mánager”, respondió Brown. “Joe tiene contrato”.

Fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, los Astros ya buscan cómo asegurar que su ausencia sea solo una excepción de un año. Perder esta vez puso fin a una notable racha de siete apariciones consecutivas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre 2017 y 2023, antes de caer en la Serie de Comodines el año pasado. En ese lapso, conquistaron cuatro banderines y la Serie Mundial en 2017 y 2022.

Esta temporada estuvo marcada por las lesiones, especialmente de la estrella Yordan Álvarez, limitado a 48 juegos por fractura en la mano y lesión en el tobillo. También faltó el antesalista Isaac Paredes, ausente dos meses por un problema en los isquiotibiales.

RT @KPRC2RandyMc: Here at #Astros season wrap news conference with GM Dana Brown and Manager Joe Espada pic.twitter.com/GBDcfCMwfJ — KPRC 2 Houston (@KPRC2) October 1, 2025

Esas bajas golpearon duro a un equipo que ya había perdido en la agencia libre al tercera base Alex Bregman y al jardinero Kyle Tucker.

“Cuando quitas pilares de tu alineación, afecta al equipo y a sus turnos”, dijo Brown. “La ausencia de Yordan nos impactó enormemente”.

El pitcheo también sufrió: Ronel Blanco pasó por cirugía Tommy John, Spencer Arrighetti perdió cuatro meses por una fractura en el pulgar y el cerrador Josh Hader quedó fuera los últimos dos meses con una lesión en el hombro.

Aun así, Houston estuvo en posición de ganar el Oeste de la Americana por quinta vez seguida y llegó empatado con Seattle en la recta final. Pero una barrida de los Marineros en casa (19-21 de septiembre) casi acabó con sus opciones. Tras perder tres de los siguientes cuatro juegos ante Atléticos y Angelinos, quedaron eliminados el penúltimo día de la temporada.

“Esto nos pone con algo que probar”, dijo Espada. “Somos un equipo de postemporada, estamos hechos para octubre. No estoy contento, pero aprendemos qué podemos mejorar. Los jugadores están hambrientos de volver en los entrenamientos”.

Espada señaló que evalúa todo, incluido su cuerpo técnico y a sí mismo.

“No ayudaría si no me hago responsable”, dijo. “Soy el mánager y responsable de lo que sucede en el camerino. Me importa la organización, me importa poner el mejor producto en el campo porque los fanáticos esperan que ganemos, y lo tomo muy en serio”.

De cara al invierno, los Astros buscarán reforzar la rotación después de enfocarse en la ofensiva en el cierre de cambios, cuando recuperaron a Carlos Correa y sumaron a Jesús Sánchez y Ramón Urías. Brown dijo que hablarán con el derecho Framber Valdez, agente libre tras ocho años en Houston, aunque planean explorar el mercado de abridores.

“Ahora mismo el roster está bien armado”, aseguró. “Creo que tenemos un gran equipo. Si nos mantenemos sanos, seguro volveremos al baile en octubre”.