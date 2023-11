El carolinense Josué Espada fue nombrado oficialmente este lunes como mánager de los Astros de Houston para la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

El quinto dirigente boricua en las Grandes Ligas sustituirá a Dusty Baker en busca de regresar al equipo liderado por Jose Altuve de regreso a la novena postemporada de la organización en los últimos 10 años. Houston ha ganado dos Series Mundiales.

Espada sonó y lució feliz en conferencia de prensa. La energía y claridad con la que se presentó fue un indicativo de que realmente se estaba disfrutando el momento del nombramiento.

“Esto es un sueño hecho realidad”, dijo Espada en conferencia de prensa. “Estoy emocionado en este momento, pero es que he estado trabajando duro para esto y estoy ansioso por comenzar a trabajar”.

Espada ha pertenecido a la dirección de los Astros desde el 2018 y le dio las gracias al gerente general de los Astros, Dana Brown, por la confianza en nombrarlo.

Joe Espada es nuestro nuevo manager. pic.twitter.com/Gu0HXFlcUk — Astros de Houston (@LosAstros) November 13, 2023

“Estoy feliz por quedarme en casa y mantener la cultura ganadora aquí”, dijo señalando a Brown.

Brown, dijo que la firma de Espada ha sido una de las “más grandes en su carrera” y que estaba buscando “liderato, comunicación y, sobre todo, humildad” a la hora de buscar al nuevo dirigente.

Espada dijo que próximamente se reunirá con Brown para darle forma al cuerpo de coaches, en el que figura el yabucoeño Alexis Cintrón como uno de los coaches de bateo del equipo.

Espada ha sido el dirigente de banco de los Astros en gran parte de los siete campeonatos corridos de la División Oeste que ha logrado la organización.

Dijo que su conocimiento de los jugadores le hacen en un dirigente correcto para la tropa de Yordan Álvarez, Kyle Tucker, Frámber Valdez, Ryan Pressley, Alex Bregman, José Abreu, entre otros estrellas jugadores.

“La comunicación con los peloteros es muy importante. He visto a este equipo ganar muchos juegos. Sé qué hace falta para ganar. Sé cómo y cuándo estimular a los peloteros. Creo que los jugadores confían en mí. La confianza se gana. La comunicación tiene dos vías y creo que he hecho un buen trabajo haciendo entender a los peloteros qué es lo que hace falta. Eso me ayudó a ser la persona para este trabajo”, dijjo Espada.