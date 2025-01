El campocorto Isán Díaz hizo y deshizo frente a los Senadores de San Juan en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), bateando para .450 con cinco carreras empujadas y un cuadrangular en el sexto juego que le dio a los Indios de Mayagüez su vigésimo campeonato.

Nada mal para un pelotero que estuvo ausente en la pasada temporada de la pelota invernal debido a “problemas personales” que lo mantuvieron alejado del terreno.

“Este premio lo ganó el equipo completo. Yo hice muchos ajustes este año. Me ayudaron mucho Eddie (Rosario), Danny (Ortiz), Martín (Maldonado) y el mismo ‘Coco’ (Cordero). Los coaches siempre me dijeron que me mantuviera positivo porque en algún momento iba a calentar”, dijo Díaz en un aparte con GFR Media en plena celebración de Mayagüez en el camerino visitante del Estadio Hiram Bithorn.

“Cuando empezó la serie contra Caguas, fue que hice los ajustes buenos y me empecé a sentir más cómodo. Tuve buenos turnos, aunque no caían los hits, pero me mantuve positivo y, gracias a Dios, pude calentar”, recordó mientras David MacKinnon le arramaba una cerveza en su hombro.

En la semifinal A ante los Criollos de Caguas, el jugador de cuadro acumuló un promedio de .250 con cinco remolcadas y un jonrón en 16 turnos. Una mejoría en su rendimiento en la fase regular, donde registró una media de .219. Quizá esta memorable actuación en la final de la LBPRC sea el primer paso para que Díaz, de 28 años, encamine su carrera en la dirección correcta.

“La meta es siempre volver a estar en las Grandes Ligas y gracias a este equipo somos campeones. Ojalá en un futuro pueda regresar a las Grandes Ligas”, comentó.

En 2018, el bayamonés era considerado uno de los mejores prospectos de los Marlins de Miami, quienes lo adquirieron como parte de un paquete de jugadores que los Brewers de Milwaukee enviaron a cambio del estelar jardinero Christian Yelich.

Dos años después, lucía encaminado a quedarse con la segunda base de los Marlins, pero su camino cambió cuando optó por no jugar en la campaña reducida a 60 partidos debido a la pandemia del Covid-19.

En 2021, perdió la titularidad ante Jazz Chisholm Jr, quien ahora juega con los Yankees de Nueva York y, al año siguiente, fue traspasado a los Giants de San Francisco. En 2023, quedó fuera de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

Además de Miami y San Francisco, Díaz vistió el uniforme de los Tigers de Detroit durante su tiempo en las Mayores. Y aunque en MLB recibió muchas lecciones, tal vez con los Indios haya descubierto la más importante de su joven carrera.

“Lo único que puedo decir es que un Indio no se quita y eso es lo que aprendí aquí. Eso me ayudó bastante y es algo que se me quedará conmigo para siempre”, compartió.