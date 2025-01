Los Indios de Mayagüez están de vuelta en la cima de la de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) a un año de haberse quedado fuera de la postemporada.

Impulsados por cuadrangulares de Isán Díaz, Anthony García y Danny Ortiz, los Indios derrotaron el viernes, 5-2, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn para levantar su vigésimo campeonato en la liga invernal y ponchar su boleto a la Serie del Caribe.

Esta es la primera vez que la tribu consigue el cetro desde la temporada 2022-23, año en el que finalmente se proclamaron monarcas con “Mako” Oliveras como piloto después de haber caído en cuatro series de campeonato corridas.

“Siento mucha satisfacción. Ha sido un año en el que hemos trabajado mucho. Los muchachos se han fajado desde el primer día de práctica y hoy son campeones de Puerto Rico. Desde el primer día, los muchachos llegaron enfocados. Empezamos bien la temporada y no perdimos el enfoque, aunque tuvimos una rachita de derrotas a mitad del torneo. Este campeonato es bien merecido”, dijo el dirigente de Mayagüez, Wilfredo “Coco” Cordero, a preguntas de Primera Hora tras el triunfo.

Los Senadores, por su parte, cayeron ante los Indios como en la última ocasión que se habían visto en este escenario en 1997-98.

El zurdo Eduardo Rivera (1-0) encabezó una dominante actuación monticular al cargar con la victoria tras ponchar a cinco, otorgar una base por bola y permitir un sencillo en cinco innings trabajados. La derrota fue para el también zurdo Miguel Martínez (0-2), quien toleró seis imparables y cuatro carreras, todas limpias, en 5.2 capítulos lanzados.

El derecho Justin Yeager se agenció su cuarto salvamento en la final, luego de retirar a un bateador, otorgar un boleto y permitir dos hits en el noveno capítulo.

Díaz fue nombrado el Jugador Más Valioso de la final de forma unánime. En la serie, el jugador de cuadro bateó para .450, con un jonrón, cinco carreras impulsadas y nueve imparables, en 20 turnos.

En la apertura del segundo inning, Martínez le regaló un boleto a David MacKinnon. Acto seguido, Ortiz bateó un elevado out al jardín central. Sin embargo, Díaz se encargó de traer al plato a MacKinnon con un cuadrangular al bosque derecho que puso al frente a los Indios con pizarra de 2-0.

Mayagüez amenazó con aumentar su ventaja en la parte alta del tercer capítulo, luego de que Eddie Rosario conectó un sencillo con línea al jardín derecho que colocó corredores en las esquinas. Pero, MacKinnon sacudió una roleta para out forzado que acabó con el ataque de la tribu.

Rivera comenzó el cierre del quinto episodio golpeando con un lanzamiento a Rubén Tejada. Esto no le afectó, ya que de inmediato se recuperó ponchando a Adiel Layer, Jan Hernández y Jan Mercado. Hernández fue el único de los tres que se retiró tirándole.

Los Indios, por su parte, consiguieron despegarse en el marcador durante la alta del sexto inning gracias a dos jonrones solitarios de Anthony García, Jugador Más Valioso de la fase regular, y Danny Ortiz.

Como consecuencia, Ricky Rivera, dirigente de los Senadores, reemplazó a Martínez con Sidney Duprey. Díaz no le dio tiempo a Duprey para castigarlo en el montículo con un doble, pero Martín “Machete” Martínez pegó un elevado de out y no lo pudo traer al plato.

En el comienzo de la séptima entrada, los Indios sumaron su quinta carrera después de que García se embasó por error de fildeo de Tejada y Bryan Torres anotara.

En cambio, San Juan dio señales de remontado en el cierre del octavo capítulo. Con piernas en la primera y segunda base, Vimael Machín sacudió un doble que permitió a la novena capitalina rayar su primera carrera del partido. De inmediato, Ramón Rodríguez recibió un pelotazo de Jorge López y San Juan congestionó el tráfico. Ante esta situación, Cordero sustituyó a López con Nelvin Fuentes.

Ante Fuentes, Cornelius Randolph bateó un sencillo que trajo al plato la segunda anotación de los Senadores. Pero, aunque tenían las almohadillas llenas, la ofensiva de San Juan fue frenada cuando Brantley Bell bateó una línea a Díaz, quien aseguró una doble matanza con Shed Long Jr. para finalizar el episodio.

En la novena entrada, los Senadores dieron un último intento por darle vuelta a la pizarra al llenar las bases, pero Machín bateó un elevado de out, luego de un turno luchado contra Yeager, para así concluir el partido.

“En la unión está la fuerza y yo creo que las últimas dos entradas nos definen a nosotros. Un equipo que está perdiendo 5-0 en el juego final y lo primero que tú piensas es que están muertos, pero los muchachos salieron a pelear un turno a la vez. Llegamos hasta donde mucha gente no nos esperaba y estamos agradecidos por eso”, expresó Rivera luego del revés.

La Serie del Caribe, donde los Indios representarán a Puerto Rico, se llevará a cabo en Mexicali, capital de Baja California, México, del 31 de enero al 7 de febrero. La última vez que Puerto Rico ganó el torneo regional fue en 2018, año en el que los Criollos consiguieron el bicampeonato.