Wilfredo “Coco” Cordero sumó el viernes otro capítulo memorable a su carrera en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Allí, los Indios de Mayagüez vencieron, 5-2, a los Senadores de San Juan para conquistar su vigésimo campeonato en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Replicando así la hazaña en la final de 1998, cuando los Indios derrotaron a los Senadores en ese parque en una serie de campeonato que se extendió al máximo de nueve juegos. Esta vez, solo llegó a seis partidos y Cordero no fue el Jugador Más Valioso, sino el piloto de la tribu.

“El año pasado, todo el mundo recuerda el dolor que hubo. Terminamos con ocho juegos ganados en línea, pero nos quedamos cortos. El entusiasmo se quedó y los muchachos trabajaron fuerte desde el primer día. La alegría que tengo es inmensa. Ver a los muchachos trabajar y confiar en lo que uno les habla. Después en el pueblo mío en Mayagüez, de donde es mi familia. Esto es algo que tú lo sueñas, pero se hizo realidad... Hoy pueden celebrar en grande porque son campeones de Puerto Rico”, expresó Cordero en un aparte con la prensa local en medio del terreno tras la victoria.

“Este parque tiene buenas memorias conmigo”, agregó.

Los Indios celebran en el terreno del Estadio Hiram Bithorn su vigésimo campeonato en la liga invernal. ( Carlos Rivera Giusti )

Como si fuera poco, el mayagüezano, de 53 años, capturó su primer título de la liga invernal como dirigente en propiedad de la tribu, un puesto que asumió en la campaña anterior como sustituto del veterano estratega “Mako” Oliveras.

“Como dirigente, uno confía en los peloteros que uno tiene. Ya uno no tiene control sobre el juego en sí. Solo puede mover las fichas cuando sea necesario, pero la satisfacción es tremenda ahora mismo. Lo que siento es una alegría increíble”, confesó Cordero minutos antes de que sus jugadores lo bañaran en cerveza en el camerino visitante del Bithorn.

Con el cetro, Mayagüez terminó un torneo de ensueño a un año de haberse quedado fuera de la postemporada. Desde el comienzo de la temporada, los Indios lucieron como uno de los mejores equipos en la LBPRC, siempre luchando con San Juan por el primer puesto de la tabla de posiciones. Al finalizar la fase regular, la tribu era quien estaba en el tope del escalafón liguero, con un récord de 24-16. Eventualmente, levantaron su campeonato número 20 y ahora están a solo un título de empatar con los Criollos de Caguas.

Todo esto gracias a una poderosa escuadra que confeccionó el gerente general Héctor Otero en busca de evitar la decepción del torneo 2023-24. Y con jugadores como Isán Díaz, Martín “Machete” Maldonado, Eddie Rosario y Jorge López, los Indios volvieron a la cima de la LBPRC. Un campeonato de gran valor, incluso para aquellos peloteros que lo han ganado todo en las Grandes Ligas.

Eddie Rosario, a la izquierda, y Anthony García festejan en el terreno. ( Carlos Rivera Giusti )

“Todos los campeonatos son especiales. El de Mayagüez es un orgullo y satisfacción por la fanaticada. Ver cómo ellos están presentes cada vez que uno juega. Ganar este campeonato después de un año tan difícil como equipo significa mucho”, dijo Maldonado.

En el caso de Machete, vistió en esta campaña los colores de los Indios después de siete años de ausencia. Cuando se integró a mediados de diciembre, el experimentado receptor, de 38 años, era agente libre después de que los White Sox de Chicago lo colocaron en asignación. Sin embargo, firmó este mes un contrato de liga menor con los Padres de San Diego, que incluye una invitación a los campos primaverales.

“Esta liga siempre me ayuda. Yo creo que esta liga la subestiman. Es una liga fuerte. Ya viste el equipo de San Juan, que llevaban años que no entraban a la final (27 años para ser exacto). Es una liga bastante competitiva con muchos peloteros jóvenes y veteranos que saben ganar sin importar el equipo donde estén. Llegar aquí y poder aportar el granito de arena, como uno dice, me llena de bendición”, opinó Maldonado.

Otros peloteros como Díaz y el taponero estadounidense Justin Yeager tuvieron actuaciones inolvidables en el escenario más importante del béisbol en Puerto Rico.

Díaz fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de forma unánime, luego de batear para .450, con un cuadrangular, cinco carreras remolcadas y nueve hits, en 20 turnos.

“No me esperaba este premio. Todo el mundo aquí hizo su trabajo. Todo el mundo vino a jugar. Hubo muchos hits que fueron importantes hoy, así que de verdad que el MVP se lo dedico al equipo. Esto no lo ganó una persona, lo ganó el grupo completo”, aseguró Díaz a preguntas de este medio en plena celebración en el camerino.

Yeager, por su parte, tuvo cuatro salvamentos en los que registró una efectividad de 3.60, con cinco ponches y una base por bola, durante cinco apariciones. Asimismo, se convirtió en el primer lanzador en la historia de la liga invernal que estuvo en la decisión de todas las victorias del equipo campeón. En total, tuvo siete rescates y una marca de 2-0.

Los Indios representarán ahora a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que se llevará a cabo en Mexicali, capital de Baja California, México, del 31 de enero al 7 de febrero. La última vez que Puerto Rico ganó el torneo regional fue en 2018, año en el que los Criollos consiguieron el bicampeonato.

Emmanuel “Pulpo” Rivera y Rosario aseguraron que estarán disponibles para competir en el torneo regional, mientras que Jorge López indicó que estaba indeciso sobre su participación y Maldonado dijo que optará por prepararse para los campos primaverales de los Padres en busca de una oportunidad para volver a las Mayores.