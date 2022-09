“Desde hoy se comienza en cero”.

Al aceptar el jueves la posición como nuevo gerente general del equipo de Puerto Rico que irá en el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, Joey Solá, ha dejado claro que su mentalidad al asumir el puesto es pasar la página de las controversias del pasado mes, dialogar uno a uno con todos los que compondrán el equipo para sanar heridas y colocarse todos en la misma página, y dar todo lo que esté a su alcance para que el ‘Team Rubio’ finalmente logre el campeonato luego de dos subcampeonatos.

Solá, quien fue escucha de los Astros de Houston durante 15 años, en los cuales ayudó a lograr la firma de Carlos Correa con el primer turno del Draft del 2012 fue además parte de la oficina del gerente general de los Cangrejeros de Santurce y ha sido dirigente en la pelota Doble A y al equipo nacional de Puerto Rico Sub 15 que recientemente fue al Mundial de esa categoría, por lo que dijo que pondrá todas esas perspectivas y experiencias a trabajar para conformar un equipo que finalmente sea el mejor del mundo.

“El juego ya empezó, como dijo (el exdirigente) Edwin Rodríguez. Y es hora de dejar las diferencias a un lado”, dijo Solá, cuya aprobación por parte de Major League Baseball fue recibida hace unos días. “Nosotros somos uno. Somos el equipo de Puerto Rico. Hay quienes tendrán sus razones para estar incómodos. Otros que no. Pero mi trabajo es venir a hacer el trabajo. El campeonato es la meta. No hay opción. Yo voy a hacer mi parte con orgullo y sin descansar. Y estoy seguro que los muchachos van a poner su granito de arena. Y si Papa Dios nos da la bendición, vamos a ganar”.

Solá fue designado como gerente general de la escuadra boricua luego de que Eduardo Pérez, quien había sido nombrado el 7 de julio, renunciara el pasado 12 de septiembre por diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José D. Quiles, principalmente en el asunto del nombramiento de un dirigente.

Al parecer, en medio de sus gestiones para designar a un dirigente para la novena, Pérez se enteró de que Quiles ya tenía un acuerdo para que Yadier Molina fuese el dirigente. Pérez favorecía la designación del coach del banco de los Astros de Houston, Josué ‘Joe’ Espada. Por ello se le preguntó a Solá si estaba tranquilo con la posibilidad de que algunas de las decisiones en cuanto al equipo pudiesen no ser tomadas por él como gerente general y si se sentía cómodo con eso.

“Sumamente tranquilo”, contestó. En la entrevista que tuvimos dialogamos sobre algunos de esos puntos, se aclararon, y me siento 100% tranquilo”.

Yadier Molina ha sido nombrado hoy como nuevo dirigente de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. ( Ramon Tonito Zayas )

“Ya tuve una conversación con Quiles y con Efraín Williams (Director Ejecutivo de la FBPR) y te puedo decir que la operación va a correr normal. Los puntos que había que aclarar se aclararon y estamos en la disposición de pasar esa página y trabajar juntos. Hay que cumplir con unos procedimientos, y eso empieza desde hoy”.

Otro que se reunió con la cúpula federativa para discutir la posibilidad de ocupar la posición que luego rechazó, lo fue el aguadillano Carlos Delgado, parte del grupo de coaches de la edición del 2017.

De hecho, una de las primeras reuniones que tendrá será Solá, hoy mismo, será con Williams para repasar un listado de jugadores que se había trabajado preliminarmente. Dijo que luego discutirá dicha lista con Molina y lo que se espera que sea el grupo técnico para ir depurándola.

De hecho, indicó que el trabajo realizado por Pérez no se perderá pues espera darle continuidad a algunos de los asuntos en que el exgerente general ya había trabajado. Entre esas cosas está el continuar el contacto con jugadores de sangre boricua que ya habían expresado su deseo de jugar por Puerto Rico, como lo son Marcus Stroman, George Springer, Jake Arrieta y otros.

“Definitivamente. Si están disponibles se le va a dar seguimiento. Pero obviamente primero tengo que tener la reunión con Yadier”, indicó.

Solá dijo que ya ha conversado con el dirigente, quien sigue activo con los Cardinals de San Luis, e informó que el pelotero le pidió que llegara a San Luis este fin de semana para reunirse. Sin embargo, Solá podría hacerlo de otra manera que no sea presencial o luego del fin de semana, debido a que este es el fin de semana de despedida de Molina en el Busch Stadium de San Luis, por lo que el receptor podría tener poco tiempo en sus manos para reunirse.

“La reunión será para ir uno a uno verificando todos los jugadores de posición. A todos estos jugadores se les va a hacer el acercamiento otra vez y si siguen disponibles para jugar por Puerto Rico, pues como no”, explicó. “Me voy a comunicar individualmente con jugadores que ya habían hecho pública su disponibilidad como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin ‘Sugar’ Díaz para reiterarle el compromiso, pero entiendo que ninguno debe tener problemas para ponerse el uniforme de Puerto Rico una vez más. No creo que haya ningún jugador lastimado o molesto luego de la salida de Pérez”.

Joey Solá ha dicho que llamará a todos los jugadores de la novena para ver cómo se siente luego de las controversias vividas hace unas semanas y conocer si todos siguen comprometidos con jugar por Puerto Rico. ( Archivo )

Sobre el proceso de dialogar con gerentes generales de equipos de MLB, o presidentes de operaciones para solicitar permisos o autorizaciones, uno de los pasos que siempre se ha mencionado como uno en que los contactos y la exposición son imprescindibles, dijo que se siente muy tranquilo. Solá ya conoce el proceso por sus varios años de experiencia trabajando como asistente del gerente general con los Cangrejeros de la liga invernal.

“El sistema de comunicación con los equipos (de MLB) en cuanto a lo que son los permisos, ya está establecido. Yo me siento muy tranquilo. Lo que hay que hacer es simplemente seguir ese proceso”.

En cuanto a entrar a ocupar la posición abdicada por Pérez, la cual antes ocupó Álex Cora, dijo que entiende que puede ser un poco delicada, “pero yo creo que el amor por la patria va por encima de cualquier situación”.

“Tengo un compromiso con Puerto Rico, con los fanáticos y con el equipo. Y creo que eso va por encima de cualquier situación. No es secreto que hubo unas diferencias, pero las vamos a superar. Yo estoy aquí para trabajar, para que podamos presentar el mejor equipo posible, y sabemos que la vara está bien alta. Ya tenemos dos subcampeonatos. Lo que nos queda es obtener el campeonato y créeme que no voy a descansar hasta que eso lo logremos. Todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer”, dijo.

Este no descarta traer a una persona que le eche la mano en la parte de la administración del equipo tal y como lo tuvo en el pasado Clásico el ahora dirigente de los Red Sox de Boston, Álex Cora, quien contó con el veterano Cándido Maldonado como ayudante en el 2017. No mencionó nombres porque, aunque los tienen en mente, no ha hablado con las personas.

“No quiero a nadie ahí que se haya herido o lastimado”

Igualmente prometió que la selección del cuerpo técnico, de los coaches, se seleccionará lo más pronto posible pero después de la reunión con Molina.

“Presentaré nombres y veré lo que él (Molina) necesita, pero hablaré con los candidatos primero. Yo no sé cómo quedaron las relaciones con la salida de Eduardo. Cuando hable con Yadier tendré un listado que no es muy diferente a los que han circulado. Habría uno que otro cambio, pero quiero darle el peso de la decisión a Yadier. Yo le voy a hacer unas recomendaciones para ver donde estamos. Pero no quiero a nadie ahí que se haya herido o lastimado. Yo quiero que Yadier se sienta lo más confiado posible”, aseguró.

Algunos de los coaches que se habían mencionado en un momento fueron Luis ‘Papa’ Rivera, Juan ‘Igor’ González, Ricky Bones, Alex Cintrón, Ramón Vázquez y Sandy Alomar, entre otros.

Dijo que nunca había trabajado con Molina, pero que las conversaciones que han tenido han sido muy cordiales y le dieron el ‘feeling’ de que las cosas funcionarán de forma excelente, aunque recalcó que aún están en las fases iniciales.

También indicó que siente que hay tiempo suficiente para trabajar todos los aspectos del equipo correctamente cumpliendo con los parámetros establecidos por MLB y por el World Baseball Classic Inc.

“Hay tiempo suficiente. El primer ‘deadline’ que hay es un listado de 50 jugadores que se tiene que someter en octubre y Eduardo lo había adelantado bastante. Siempre surgen situaciones que te ponen a trabajar duro todos los días, pero al momento estamos bien y vamos a estar bien”.

Sobre la presión por las expectativas que hay con la responsabilidad de confeccionar el equipo, que una vez más sale como uno de los favoritos, dijo que siempre hay presión, pero es que este equipo ha trastocado la vida de los puertorriqueños que son y los que no son fanáticos de la pelota.

“Estamos hablando de que hay muchas cosas envueltas. Hay un orgullo patrio… porque este equipo trastocó nuestro diario vivir y el país se paralizaba a ver los juegos. Y no solo Puerto Rico, sino el mundo está pendiente a ese equipo”, sostuvo. “Presión siempre la va a haber porque uno quiere mostrarle al país el mejor equipo que tengamos disponible. Lo bueno es que muchos de los jugadores ya tienen la experiencia de haber jugado en el Clásico y existe la posible suma de unos jugadores con un talento increíble…jugadores como José Miranda, Jovani Morán, Alexis Díaz, son muchachos que no estaban en el pasado Clásico y nos agregan juventud de calidad. Yo creo que el equipo se ve como una versión mejorada del pasado equipo”.

Por eso, y por muchas otras razones, Solá dijo que es hora de poner las diferencias a un lado y comenzar a trabajar.

“La meta es ganar. Punto. No hay opción. Las diferencias no marcan carreras. Tú tienes que hacer más carreras que el oponente, y así es que nosotros vamos a ganar… no con diferencias. Hay que hacer las cosas bien para que no haya excusas cuando vayamos a jugar. Por eso es que voy a trabajar y dejar nuestras diferencias a un lado. Desde hoy se comienza en cero”, indicó el gerente general.

“Lo que quiero es empezar en cero. Le digo al país que es hora de trabajar y yo estoy dispuesto a hacerlo y dejar las controversias a un lado. Hay que enfocarnos en los objetivos, que son montar un equipo de calidad, seguir los procesos, completarlos y encaminarnos a enfocarnos en lo que es el juego. Y lograr ese campeonato”, concluyó Sola.