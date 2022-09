El pasado dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, Edwin Rodríguez, lamentó la situación por la que atraviesa el seleccionado boricua tras la renuncia hoy lunes de Eduardo Pérez del puesto de gerente general debido a diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol puertorriqueña. Además se mostró preocupado de las consecuencias que la salida de Pérez podría tener en la formación del equipo que representará a la Isla en el torneo del año que viene.

“El impacto que tendrá está por verse, inclusive en jugadores que ya aceptaron jugar”, dijo Rodríguez.

La Selección se quedó si su gerente general cuando Pérez renunció con diferencias con el presidente federativo, el Dr. José Quiles Rosa. La diferencia, según ha trascendido, estriba en el compromiso que Quiles Rosa había hecho sin previo aviso a Pérez de nombrar dirigente para el Clásico Mundial de Béisbol a Yadier Molina. Pérez, en cambio, parece que perdió la puja porque se nombrara a su candidato Josué Espada.

Por lo pronto, Quiles aceptó la renuncia de Pérez mediante un comunicación escrita y dijo que evalúa nuevos candidatos para el puesto.

La renuncia de Pérez se concretó a seis meses exactos del primer juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, pero más llamativo aún, a tres de que la Federación de Béisbol realice una conferencia de prensa para anunciar al nuevo dirigente del equipo en una actividad en la Arena Medalla en el Distrito T-Mobile este jueves.

Rodríguez precisó que lamenta la renuncia de Pérez porque lo conoce personalmente y porque sabe lo importante que era para él, en el aspecto personal, presentar un buen equipo para Puerto Rico.

Hay jugadores que ya habían informado a Pérez su intención de participar en el Clásico, como lo son las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y Edwin Díaz. Pérez, por su parte, ha ido reclutando a otros talentos, incluidos los veteranos lanzadores Marcus Stroman y Jake Arrieta, así como varios jugadores con vínculos sanguíneos con Puerto Rico entre los que destacan los lanzadores Alex Lange, Riley Greene y el infielder Vaughn Grissom.

Rodríguez abundó que la ausencia en la administración del equipo de una figura respetada en MLB como lo es Pérez podría tener un impacto adverso en las peticiones de la gerencia a los equipos de las Grandes Ligas.

“En cuanto a lo que procede, vamos a ver el impacto de la renuncia de Eduardo porque creo que va más allá del nombre y la estructuración de un equipo. Los permisos de peloteros que nunca habían jugado con Puerto Rico y que dieron un paso adelante... los gerentes (de Grandes Ligas) dando permisos a peloteros... Eduardo tuvo mucho que ver con eso por no decir que tuvo que ver con todo. El impacto que tendrá está por verse, inclusive de jugadores que ya aceptaron”, dijo Rodríguez.

De los lanzadores mencionados arriba, el estadounidense Stroman, quien es hijo de una puertorriqueña, ya aceptó la invitación de Pérez para jugar por Puerto Rico. Arrieta, quien no está activo en las Grandes Ligas este año, por su parte, admitió estar pensándolo.

Por su experiencia, Rodríguez destacó que la presencia de un gerente general respetado es vital para la confección de un equipo del Clásico Mundial de Béisbol. Recordó que en su caso trabajó en el 2013 con Lou Meléndez en esa posición, y luego en el 2017, con Alex Cora liderando ese trabajo.

“Lo primero que preguntan los equipos de Major League es quién va a estar en el equipo y el gerente tiene que convencerlos. Su credibilidad es esencial. Si el equipo de Grandes Ligas no confía en los administradores, es bien difícil que les den el permiso a los jugadores”, dijo Rodríguez.

El pasado gerente general del equipo nacional, Alex Cora, le dio forma al llamado Team Rubio en la edición del 2017.

Rodríguez también trabajó en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017 con el asistente del gerente general, Cándido Maldonado. Éste trabajó en reemplazo de Cora cuando sus responsabilidad en los Astros le impidieron hacer parte del viaje del equipo al torneo.

Maldonado también fue contactado por Primera Hora y este dijo no se atreve a recomendar a nadie para el puesto aunque ciertamente conoce muchos con la capacidad para hacerlo.

“Después de lo que me sucedió a mí, de asistente (incumplimiento de pago), y ahora me entero de la renuncia de mi gran hermanito, no sería sabio de mi parte hacer una recomendación para quedar mal. En la vida uno recomienda porque sabe que a donde van a ir lo van a tratar bien, que le van a cumplir las exigencias y lo van a dejar hacer su trabajo”, dijo Maldonado.

¿Quién podrá ocupar el puesto?

Considerando todo lo expuesto arriba, Primera Hora hizo un ejercicio por conocer quién a quiénes pudieran ser los nuevos candidatos para el puesto de gerente general. Sobre todo que personalidades del béisbol pudieran servir para sanar todo lo que se ha dañado y ser un ente unificador entre los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva federativa.

Así las cosas, sería viable considerar que si Molina va a ser el dirigente un candidato que ciertamente podría ser afín y leal a él lo sería su hermano Bengie Molina, quien también jugó en las Grandes Ligas y en recientes años ha sido comentarista radial de la transmisión en español de los Cardinals.

Mientras, un lógico candidato a consultar por su previa experiencia en el puesto lo sería Meléndez, aunque habría que ver si este pudiera hacer esa función en tiempos en que es asesor de la Asociación de Jugadores.

Igualmente no sería de extrañar que la Federación considere nombrar al exescucha de los Astros de Houston, Joey Solá, quien tiene buena relación con los peloteros de la actualidad y recientemente dirigió un selección juvenil de Puerto Rico de la Federación boricua en un torneo internacional.

Hay muchos otros nombres que Puerto Rico igualmente pudiera consultar, como lo son personas como Rubén Escalera y Héctor Otero, quienes han trabajado durante años como gerentes generales en el béisbol invernal y trabajan para organizaciones en las Mayores. Así también se podría pensar en Manny Colón, quien debutará este año en el béisbol invernal como gerencia de los Cangrejeros de Santurce. Igualmente otro nombre capacitado lo es Lino Rivera.

En tanto, la Federación de Béisbol igualmente pudiera dar el puesto a su director ejecutivo, Efraín Williams, quien ha desempeñado el puesto de gerente general de la selección en eventos internacionales.