Toronto. Marcus Semien conectó un jonrón y anotó dos veces en su regreso a la alineación, y Nathan Eovaldi trabajó siete entradas para llevarse su séptima decisión consecutiva en la victoria del domingo 10-4 de los Rangers de Texas ante los Blue Jays de Toronto para evitar perder la serie por barrida.

Wyatt Langford y Evan Carter conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno, y Corey Seager añadió un vuelacercas en solitario mientras Texas rompía una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El primera base de los Rangers, Jake Burger, salió después de seis entradas debido a un dolor en la muñeca izquierda.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones en solitario, pero eso fue todo el ataque que los Blue Jays lograron contra Eovaldi (11-3). El derecho permitió dos carreras y cinco hits con seis ponches y sin bases por bolas.

Eovaldi está invicto desde la derrota de visita el 22 de mayo contra los Yankees. Shawn Armstrong consiguió cuatro outs para su cuarto salvamento en siete oportunidades.

De regreso en la segunda base después de perderse la derrota del sábado debido a un dolor en la muñeca derecha, Semien conectó un jonrón de dos carreras contra el derecho puertorriqueño José Berríos en la segunda entrada. Este fue su 15mo cuadrangular.

El segunda base de los Rangers de Texas Marcus Semien se desliza safe en el plato para anotar en el sencillo de Jake Burger frente al catcher de los Azulejos de Toronto Alejandro Kirk el sábado 17 de agosto del 2025. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) ( Jon Blacker )

Berríos (9-5) permitió un máximo de la temporada de diez hits e igualó un máximo de la temporada al ceder seis carreras en cuatro 1/tres entradas.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una anotada y una remolcada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Andrés Giménez de 2-0.