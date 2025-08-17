El tenis de mesa de Puerto Rico firmó una jornada histórica en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al asegurar dos medallas en dobles mixtos, incluyendo un pase a la final.

Enrique Ríos y Kristal Meléndez se lucieron en semifinales al vencer en sets corridos 12-10, 11-9 y 11-6 a la dupla brasileña de Felipe Doti y Karina Senaga. Con la victoria, los boricuas avanzaron a la final y garantizaron al menos la medalla de plata, con la oportunidad de disputar el oro panamericano junior.

Por su parte, Steven Moreno y Edmarie León protagonizaron un dramático duelo ante los venezolanos Dakota Ferrer y Carlos Ríos. Tras caer en los dos primeros sets, reaccionaron para empatar el partido, pero finalmente cedieron en el quinto parcial. Su desempeño les valió la medalla de bronce.

PUBLICIDAD

Steven Moreno y Edmarie León disputaron una semifinal de alto voltaje ante los venezolanos Dakota Ferrer y Carlos Ríos. Suministrada / Copur / Straffon Images / ( Suministrada )

Ambas parejas avanzaron a semifinales con victorias destacadas en rondas previas frente a rivales de Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, consolidando el peso de Puerto Rico en el tenis de mesa juvenil continental.

Mientras, la dupla de Meléndez y Edmarie León avanzó al partido por el oro panamericano junior en la modalidad de Dobles Femenino.

En semifinales, Meléndez y León mostraron carácter y temple tras ceder el primer parcial ante las estadounidenses Piyadasa/Aspathi. Con gran determinación, las boricuas reaccionaron para ganar tres sets consecutivos y sellar la victoria 3-1 (5-11, 11-3, 11-5, 11-3), desatando la celebración en el Estadio de Tenis de Mesa de la Secretaría Nacional de Deportes en Asunción.

La final de dobles femenino será mañana a las 12:00 p.m.

El camino de las boricuas hasta la final incluyó grandes victorias:

En cuartos de final superaron en cuatro parciales a la dupla colombiana Rodríguez yIsaza, resultado que les aseguró medalla en Asunción 2025; y en octavos de final derrotaron en sets corridos a las anfitrionas paraguayas Arzamendia y Rivarola, asegurando Diploma Panamericano desde el inicio de la competencia.

Con esta clasificación, Puerto Rico garantiza al menos la medalla de plata en el Dobles Femenino y se ilusiona con lo que podría ser otra jornada histórica para el #EquipoPUR.