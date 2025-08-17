La acción programada para hoy, domingo, en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos, correspondiente a la serie final 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, tuvo que ser suspendida nuevamente debido a las condiciones del tiempo.

El segundo juego de la serie entre los Leones de Patillas y los Mulos de Juncos fue detenido ayer sábado en la parte baja de la primera entrada sin carreras en la pizarra.

De permitirlo el clima, el encuentro continuará mañana, lunes, a las 8:00 p.m. en Juncos. La serie final favorece 1-0 a los Leones.

