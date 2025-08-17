Lluvia vuelve a detener la final del Béisbol Superior Doble A entre Patillas y Juncos
De permitirlo el clima, la serie continuará el lunes en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.
La acción programada para hoy, domingo, en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos, correspondiente a la serie final 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, tuvo que ser suspendida nuevamente debido a las condiciones del tiempo.
El segundo juego de la serie entre los Leones de Patillas y los Mulos de Juncos fue detenido ayer sábado en la parte baja de la primera entrada sin carreras en la pizarra.
De permitirlo el clima, el encuentro continuará mañana, lunes, a las 8:00 p.m. en Juncos. La serie final favorece 1-0 a los Leones.