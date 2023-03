Fort Myers, Florida. El derecho José Orlando Berríos pidió la bola al dirigente Yadier Molina para lanzarle a Venezuela en el segundo juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, confirmó el propio jugador este miércoles.

“Tengo compañeros que juegan en el equipo, en ese béisbol caliente. Creo que va a ser algo especial, lo que todos queremos, que es competir y ganar contra un equipo de gran calidad. Quería ese reto”, dijo en conferencia de prensa este miércoles.

El coach de lanzadores de Puerto Rico, Ricky Bones, había dicho temprano en la semana que el juego ante Venezuela el domingo era el que le tocaba a Berríos para coincidir con el programa que le tiene ordenado al lanzador su organización de los Blue Jays de Toronto.

El dirigente Yadier Molina dijo, sin embargo, en conferencia de prensa, que fue Berríos quien pidió la bola contra Venezuela.

“Él quiere ese juego. Él quiere ese juego”, reiteró Molina.

Berríos está en su tercer Clásico. En el 2017 abrió contra Italia y completó cinco entradas en un partido de la primera ronda de ese evento.

Berríos abundó que también estaba en calendario para tirar en el primer juego, éste el sábado ante Nicaragua. Agregó que se decidió por Venezuela, lo que secundó Molina.

“Siempre he respetado las autoridades. La autoridad en el terreno de nosotros es Yadier. No fue tan difícil. Hubo puntos de vista. Estuvimos de acuerdo los dos. A lo último me dio su palabra y respeto su decisión. Cualquiera de los dos (él o Marcus Stroman) pudo haber hecho el primero o segundo juego. Yo cogí el segundo juego”, dijo Berríos.

El derecho llegará al juego ante Venezuela con dos salidas en los campamentos de primavera con los Blue Jays. En la segunda completó tres entradas.

Esa muestra de dos salidas le han sido suficiente para notar que ha asimilado el trabajo técnico y mental que ha venido haciendo desde tarde en el 2022 con personal profesional que agregó a su equipo de trabajo.

“Me siento muy bien. Estoy al 100 por ciento físicamente. Estoy preparado mentalmente. Los ajustes que hice con la mecánica los he notado en el campamento de primavera y me siento emocionado y motivado”, dijo.

Venezuela es una alineación fuerte que él verá dos veces máximo ya que tiene un límite de 65 pitcheos en ese encuentro. Ronald Acuña y José Altuve son algunos de los primeros bates que enfrentará en esas primeras entradas.

Berrios reconoció que es una fuerte alineación.

“Para ser el mejor, hay que ganarle al mejor”, dijo.