El lanzador zurdo José Vélez protagonizó el viernes una de las actuaciones más dominantes de la joven temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al lanzar un juego completo sin hits ni carreras en la victoria 6-0 de los Lancheros de Cataño sobre los Montañeses de Utuado, durante la reanudación de la acción completa del torneo.

Vélez se quedó a un solo corredor de completar un juego perfecto, al permitir únicamente una base por bolas en toda la noche. El zurdo realizó 121 lanzamientos, de los cuales 81 fueron strikes, y ponchó a siete bateadores para sellar la blanqueada y el no hit-no run, una de las hazañas más difíciles en el béisbol.

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La victoria permitió a Cataño romper una racha de cinco derrotas y mejorar su marca a 4-5, todavía en la parte baja de la sección Metro. Utuado, por su parte, cayó a 2-7 y permanece en el sótano de la sección Norte.

La defensa de los Lancheros jugó un papel clave al no cometer errores durante el partido. Harold Torres fue el receptor del encuentro y guió a Vélez durante toda la ruta, en un juego que dominó desde la primera entrada.

El logro representa el segundo juego sin hits que consigue Cataño en lo que va de temporada. El pasado 18 de febrero, cinco lanzadores se combinaron para dejar sin imparables a los Mets de Guaynabo en una victoria 3-2, también con Torres detrás del plato, lo que resalta la consistencia del cuerpo monticular del equipo en lo que va del torneo.

El partido formó parte de los cruces interseccionales entre las secciones Norte y Metro, parte del calendario regular de la Doble A.

En otros resultados de la jornada, los Gigantes de Carolina extendieron su racha ganadora a cinco juegos al vencer 7-4 a los Industriales de Barceloneta, con siete sólidas entradas de Héctor Quiñones y cuadrangulares de Ángel García y Kemuel Thomas.

Los Arenosos de Camuy se mantuvieron firmes en el liderato de la sección Norte al derrotar 12-2 al Melao Melao de Vega Baja, mientras los Titanes de Florida superaron 3-2 a los Guardianes de Dorado y los Atenienses de Manatí vinieron de atrás para vencer 3-2 a los Maceteros de Vega Alta con tres carreras en la séptima entrada.

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En los cruces entre las secciones Sur y Central, los Maratonistas de Coamo remontaron para vencer 8-6 a los Criollos de Caguas, los Cachorros de Ponce derrotaron 4-1 a los Próceres de Barranquitas con siete entradas de Jorge Benítez, y los Polluelos de Aibonito dominaron un juego ofensivo 21-11 sobre los Brujos de Guayama.

En el Sureste, los Jueyeros de Maunabo escalaron al primer lugar de su sección con su quinta victoria consecutiva al superar 9-8 a los Azucareros de Yabucoa, mientras los Grises de Humacao vencieron 6-3 a los Leones de Patillas.

En el Este, los Halcones de Gurabo derrotaron 12-5 a los Cariduros de Fajardo con dos jonrones de Dilan Rosario, mientras los Guerrilleros de Río Grande blanquearon 1-0 a los Cocoteros de Loíza. Los Artesanos de Las Piedras también blanquearon, al vencer 2-0 a los campeones defensores Mulos de Juncos.

La jornada también incluyó victorias de Sabana Grande, Lajas, Hormigueros y Yauco, en otra noche cargada de acción en el béisbol federativo.