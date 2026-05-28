Los Ángeles. El jugador polivalente de los Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández, fue colocado en la lista de lesionados debido a un desgarro significativo en el oblicuo izquierdo, informó anoche el mánager Dave Roberts.

La lesión se reveló en una resonancia magnética, indicó Roberts. No se proporcionó un plazo para su recuperación o regreso.

Hernández se resintió del oblicuo durante la práctica de bateo del lunes, poco antes de declarar a la prensa que no sentía dolor. Luchó por jugar a pesar de la molestia, avergonzado de que la lesión hubiera ocurrido en la práctica y no en un partido.

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Hernández había tenido un excelente comienzo de temporada tras perderse los primeros 53 juegos mientras se recuperaba de una cirugía en el codo izquierdo durante la temporada baja. Bateó de 4-4 con dos dobles y un jonrón en sus dos primeros juegos.

Alex Freeland fue llamado desde Triple-A Oklahoma City para ocupar el puesto de Hernández y ser titular en la segunda base el miércoles por la noche contra Colorado.

El jugador de cuadro de 24 años regresa para su segunda etapa con los Dodgers, con un promedio de bateo de .235, dos jonrones y ocho carreras impulsadas al inicio de la temporada.

Freeland jugó 11 partidos con Oklahoma City, conectando cuatro jonrones y produciendo 16 carreras.