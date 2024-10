Kiria Tapia regresa al ring este viernes y su entrenador, el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y excampeón mundial boricua, Iván Calderón, la señaló como futura campeona en la conferencia de prensa en que se anunció la pelea de la boricua.

“Les digo a ustedes y les prometo: Kiria va a ser campeona mundial”, dijo Calderón en la conferencia y dirigiéndose a los presentes, como personal de la compañía promotora Salita Promotion. “Va a ser campeona sea con quien sea, con DAZN, con la compañía que esté“.

La campeona de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2014 pelea el viernes en el Coca Cola Music Hall ante la húngara Beata Durek a seis asaltos y en transmisión por DAZN.

Tapia hará su quinta pelea profesional. Debutó en ese nivel en el 2023 y ha ganado sus cuatro combates, siendo el más reciente en agosto en una pelea en el Coliseo Félix Méndez Acevedo de Lares.

Y durante un aparte en la conferencia de prensa, Tapia dijo le ponen presión y confianza al mismo tiempo las expresiones de Calderón.

“Las palabras de Iván Calderón comprometen. Pero vienen de una persona que me ve todos los días trabajar. Y como me ve trabajar lo ve muy cerca. Así que estamos trabajando con eso, paso a paso, hasta que llegue el momento”, dijo Tapia.

Tapia tiene 34 años.

Calderón cree Tapia pudiese estar peleando por un título en el 2025 y que puede extender su carrera hasta el 2028.

La púgil, madre y esposa está lista para el viernes, para dar un paso más hacia adelante en la ruta al título.

“Esta pelea me va a sumar bastante a mi resumé deportivo. Ser participe de este gran evento, que se hace por primera vez en el Coca Cola Music Hall, me hace contenta y bendecida por esta oportunidad. Se que voy a dar una buena demostración porque he entrenado para eso”,dijo.

La rival de Tapia tiene récord de 4-4, con las cuatro victorias por nocuat.