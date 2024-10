El excampeón mundial Manny Rodríguez se está dando de baja de la pelea que tenía programada en noviembre, confirmó el promotor del programa boxístico que contemplaba marcar su retorno al ring junto al del también exmonarca Subriel Matías.

Rodríguez iba a formar parte de una pelea eliminatoria el 9 de noviembre, en una cartelera en el coliseo Rubén Rodríguez.

El promotor de la pelea, Juan Orengo, confirmó que Rodríguez ha dicho que no peleará el 9 de noviembre, según expresiones que escribió el púgil en las redes sociales.

“Dijo que no va a pelear. Pero no ha dicho por qué no va a pelea”, precisó Orengo.

Rodríquez estaba pautado para pelear ante el invicto mexicano José Salas (15-0).

De acuerdo a Orengo, Rodríguez estaba entrenando para la pelea. Orengo dijo que visitó a Rodríguez en su gimnasio en Dorado la pasada semana y agregó que lo vio allí entrenar.

Agregó que no ha visto y que tampoco ha hablado con Rodríguez desde ese lunes, como tampoco desde que Rodríguez hiciera sus alegadas expresiones en las redes sociales.

Y concluyó que Rodríguez le tiene que mostrar razones para no pelear.

“Me tiene que mostrar una carta médica de alguna lesión que no le permite pelear”, dijo Orengo.

Rodríguez tampoco estuvo presente en un entrenamiento público en Cataño la semana pasada organizado por Orengo y su compañía promotora Fresh Production Boxing como evento promocional para el cartel.

No es la primera vez que Rodríguez hace un anuncio de su carrera en redes sociales. Previamente en el año también anunció que se retiraba para luego dar marcha atrás al anuncio.