Previo a un guanteo público que hizo este martes en Cataño, el púgil boricua Subriel Matías pareció preferir hablar sobre el ring el 9 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, en donde espera recuperar su carrera campeonil.

Matías estelariza ese día en Bayamón la cartelera ‘Taínos vs. Aztecas’ con una pelea a 10 asaltos ante el mexicano Roberto Ramírez en las 140 libras.

Y previo a un guanteo liviano de intensidad, pero movido de acción y largo de asaltos, Matías dijo que aprecia la oportunidad de volver a pelear a los cuatro meses de haber sufrido su inesperada derrota en la pelea de campeonato ante Liam Paro en Manatí, así como de volver a pelear en la Isla.

“Estoy contento de volver a casa, de estar con mi familia, de que me hayan dado el voto de confianza”, dijo.

Pese a que cayó inesperadamente en su primera defensa titular y ante un coliseo de Manatí que se llenó a totalidad, Matías regresa como estelar y al poco tiempo, en términos de boxeo, de haber defraudado con una mala noche.

Se le preguntó si habla bien de él la prontitud con que regresa al ring y con la etiqueta de estelar, que es el puesto para asegurar la venta taquillera del cartel.

“Le doy gracias a Dios por la posición en que me ha puesto a pesar de la derrota, de las críticas, de las exigencias, lo que aprecio y admiro, porque me gustan las cosas claras, transparentes. De verdad que gracias a Dios por esta oportunidad que se me están dando nuevamente”, dijo el púgil promocionado por Juan Orengo de Fresh Production Boxing.

Su pelea será ante el mexicano Ramírez, quien tiene récord de 26-3 y que ha ganado 19 de sus triunfos por nocaut. De 31 años, Ramírez ha peleado una vez por año desde el 2021 y ha ganado todos esos tres combates por nocaut.

Ramírez tiene un estilo de pelea que encaja con el agresivo de Matías.

“Es día, posiblemente Compubox no funcione”, dijo Matías para referirse a la cantidad de golpes que tanto él como Ramírez lanzarán, lo que hará colapsar a base de datos de boxeo que mencionó. “Eso es fuego a la lata. Quien saldrá premiado será el fanático de la mata. Es un peleador que encaja en mi estilo”.

La cartelera ‘Taínos vs. Azteca’ aspira a hacer valer sobre el ring la rivalidad entre el boxeo mexicano y el boricua que tantas batallas clásicas ha provocado sobre el ring. Como parte del cartel, el también ex campeón mundial, Manny Rodríguez (22-3, con 13 KO’s) se enfrentará al mexicano José Salas, invicto en 15 peleas con 10 nocauts.

También, el olímpico Jeyvier Cintron (12-1, 6 KO’s) se enfrentará a mexicano Rashib Martínez (23-3-1, 11 KO’s) y el dominico-boricua Alfredo ‘Ojo’ Santiago (15-2, 6 KO’s) peleará ante Pedro ‘La Roca’ Campa (36-3-1, 24 KO’s).

Por su parte, Matías desearía impresionar el 9 de noviembre y trascender Bayamón y Puerto Rico para llamar la atención del boxeo mundial.

“Si fuera por mí, estaría próximo en una pelea titular o en una pelea elminatoria”, apuntó. “Hay canales. Mi promotor Juan Orengo utilizará los canales. Eso es lo que está usando porque estamos de regreso al poco tiempo de haber perdido”.