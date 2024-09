El prospecto puertorriqueño Xander Zayas superó el viernes otra prueba en su joven carrera para preservar su invicto, llegar a las 20 victorias y retener el título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la North American Boxing Federation (NABF), ambos de peso superwelter.

Esta vez no se enfrentó a un excampeón mundial como su rival anterior, el brasileño Patrick Teixeira, sino al mexicano Damián “Samurai” Sosa (25-3, 12 KO’s), quien era considerado por los analistas como un oponente incómodo para Zayas debido a su alto volumen de golpes lanzados por asalto.

De hecho, antes de treparse al cuadrilátero con el boricua en el Theatre del Madison Square Garden, de Nueva York, promediaba 84 puños tirados por round. En cambio, lo que se vio en la Gran Manzana fue completamente distinto. Zayas estableció el tempo de la pelea desde temprano para agenciarse la victoria por decisión unánime con tarjetas idénticas de 100-90. El puertorriqueño, de 22 años, atribuyó este dominio a su buen uso del jab.

“Todo empezó detrás del jab. Con eso, pude establecer bien el tipo de pelea que quería llevar. Cuando yo sentía que él (Damián Sosa) estaba intentando apretar el paso, simplemente, tomaba medio paso hacia atrás y volvíamos a reiniciar a nuestro ritmo. Yo pienso que eso fue lo que hizo que no pudiera tirar tanta cantidad de golpes”, contó Zayas en una entrevista telefónica con Primera Hora .

“Fue una pelea que disfruté de principio a fin. Desde antes de llegar al evento, estaba disfrutando el día y pienso que, cuando la paso bien como anoche, estos son los resultados que se obtienen”, agregó.

Xander Zayas conecta un jab al rostro de Damián Sosa. ( Top Rank / Héctor De La Cruz )

La realidad es que Zayas desmanteló a Sosa desde el primero hasta el décimo asalto. De acuerdo con CompuBox, un sistema computarizado de puntajes de puños, el puertorriqueño conectó 256 puños, mientras que el mexicano, de 27 años, apenas pegó 74. Y es que lo que intentaba Sosa, Zayas lo hacía mejor. Era más rápido y más fuerte, y el tijuanense no tenía respuestas para eso.

La clínica de boxeo que montó el boricua en el Theatre fue tan impresionante que podría considerarse la mejor actuación que ha tenido en el profesionalismo. Y aunque Zayas no está seguro de si fue su mejor noche, afirmó que se pasea entre ellas.

“Mucha gente piensa que ha sido la mejor pelea que yo he tenido… No te sabría decir. Yo pienso que hay muchas peleas que me gustan de mí, pero esta debe estar en el Top-5″, opinó.

“Nunca he intentado apresurar nada”

Después de la pelea, Zayas comentó al presentador que le interesaba que su siguiente rival fuese uno de los primeros cinco clasificados de la división de las 154 libras. Actualmente, el puertorriqueño ocupa la tercera posición del escalafón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de esa categoría. Los otros cuatro que completan el Top-5 son Tim Tszyu (1), Josh Kelly (2), Takeshi Inoue (4) y Charles Conwell (5).

Sin embargo, Zayas aseguró que no tiene preferencia por ninguno de estos púgiles y estaría dispuesto a enfrentarse a cualquiera de los mejores 15 clasificados.

“Sinceramente, no (tengo una preferencia). Esta es una división bastante caliente y hay muchos nombres buenos. Yo sé que dije el Top-5, pero el Top-15 serían buenos nombres también. No te sabría decir uno en particular, pero yo estoy dispuesto a hacerlo con el que se pueda trabajar y negociar”, indicó.

Lo que sí el boxeador puertorriqueño reveló es su interés por finalizar el año con un tercer pleito en diciembre, pese a que admitió que desconoce los planes de su promotora, Top Rank Boxing.

“Me encantaría tener otra pelea este año en diciembre. Obviamente, tendríamos que sentarnos con la compañía y ver qué es lo que hay. Pero si no, pues por lo menos el año que viene me gustaría hacer tres (combates), ya que estaríamos peleando a mayor nivel y con más asaltos”, compartió, al tiempo que dijo que es improbable que esa cartelera de diciembre se lleve a cabo en Puerto Rico.

Del mismo modo, Zayas confesó que cree que su siguiente encuentro será el último de 10 asaltos antes de dar el salto a 12.

Al estar clasificado número tres por la OMB, uno o dos triunfos colocarían al boricua a las puertas de una oportunidad por el título mundial de peso superwelter. No obstante, Zayas no tiene prisa para que eso suceda y está disfrutando esta etapa de su carrera en la que se está forjando en un gran boxeador.

“He disfrutado todas las etapas de mi carrera. Desde que firmé (con Top Rank) a mis 16 años hasta mi pelea número 20. He disfrutado cada paso y nunca he intentado apresurar nada. Obviamente, estoy hambriento por querer demostrarle al mundo de que estoy hecho, pero he disfrutado cada etapa como lo que es”, sentenció.