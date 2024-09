Cuando sonó la campana el pasado 14 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez fue declarado el ganador por decisión unánime ante Edgar “The Chosen One” Berlanga.

Berlanga no pudo cumplir con su promesa de noquear a Álvarez en el sexto asalto y arrebatarle los campeonatos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Pero se fue a la distancia con uno de los mejores púgiles libra por libra en el mundo y, en la derrota, quizás ganó algo más importante que proclamarse campeón mundial: el respeto de los seguidores de este rudo deporte, incluyendo el de los puertorriqueños.

“En el boxeo, yo no tenía el respeto de la gente. En Nueva York y Puerto Rico, había mucha gente hablando mal de mí, diciendo que no podía con una leyenda como Canelo y que iba a perder por nocaut. Para mí, después de la pelea todo cambió. Ahora todo el mundo está apoyándome y eso es una victoria para nosotros”, expresó Berlanga en entrevista con Primera Hora .

De hecho, el boxeador boricua confesó que estaba sorprendido rumbo al estelar combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ya que no tuvo el respaldo que esperaba de los puertorriqueños. Esto fue más que evidente cuando salió al ring y se percató que prácticamente todas las personas en el público eran mexicanos.

“Antes de la pelea, me sentía mal porque Puerto Rico no estaba apoyándome mucho. Un 50 por ciento estaba conmigo y el otro estaba hablando mal de mí. Me sentía mal por eso porque he representado y hablado de la isla desde que tenía siete años y era un aficionado. Esto era una gran pelea entre Puerto Rico y México y los boricuas no estaban allí. Solamente estaban los mexicanos y no veía a mi gente con banderas en el público. Nadie estaba allí. Pero ahora me siento feliz porque hice historia con Canelo y me gané a la isla. Ahora no puedo caminar en las calles sin que me saluden, feliciten o pidan fotos”, relató el púgil, quien llegó hace unos días a Puerto Rico.

Correr no era una opción

Aquella noche, dos jueces dieron puntuaciones de 118-109 y el tercero vio la pelea 117-110. Según CompuBox, un sistema computarizado de puntajes de golpes, Álvarez conectó 201 puños de los 464 que lanzó (43.4%), mientras que Berlanga pegó 119 de los 446 (26.7%) que tiró.

El mejor momento de Canelo (62-2-2, 39 KO’s) fue en el tercer asalto, cuando conectó un poderoso gancho izquierdo que envió a la lona a Berlanga (22-1, 17 KO’s) por primera vez en su carrera. Parecía el principio del fin. El pronóstico que muchos analistas habían ofrecido.

Sin embargo, el boxeador boricua golpeó sus guantes en frustración y, de inmediato, se levantó. A pesar de que había probado una zurda del campeón supermediano, no retrocedió y continuó intentando crear ofensiva por el resto del combate.

“Yo no quería correr en la pelea. Mi deseo era estar siempre peleando con él hacia al frente porque quería mi respeto. Para hacer eso, necesitaba pelear con él mano a mano sin correr. Yo sabía que tenía que ir para encima y guerrear”, aseguró.

Edgar Berlanga conecta una derecha al rostro de Saúl "Canelo" Álvarez. ( The Associated Press )

Pese a que no se han informado de manera oficial las bolsas económicas que recibieron ambos púgiles, el puertorriqueño admitió a Primera Hora que la paga que obtuvo es de millones de dólares y la invertirá en múltiples negocios que posee.

Apunta a presentarse en el Choliseo en febrero de 2025

Tras una actuación como esa frente a quien es considerado la cara del boxeo, el promotor de Matchroom Sport, Eddie Hearn, piensa que Berlanga se consolidó como “uno de los grandes nombres de las 168 libras” y que tiene las cualidades para que sus próximas peleas sean ante boxeadores de alto calibre como Jaime Munguía, Jermell Charlo, Diego Pacheco y Caleb Plant.

En la conferencia de prensa luego del pleito entre Berlanga y Canelo, Hearn adelantó que el siguiente compromiso del boricua podría ser en febrero en Nueva York o Puerto Rico.

Berlanga nunca se ha presentado en la isla, y reveló a Primera Hora que su deseo es estelarizar una cartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en febrero de 2025.

“Yo quiero pelear en el Choli. Yo voy a vender el Choli fácil con mi gente de Puerto Rico. Él (Eddie Hearn) me preguntó si quería pelear en Puerto Rico y yo le dije: ‘Claro, vamos a hacer historia con mi primera pelea en Puerto Rico’”, confesó.

La primera reyerta de Berlanga en Puerto Rico podría ser por el título peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Actualmente, el campeonato de la FIB está vacante después de que Álvarez fuera despojado por el organismo tras decidir pelear con Berlanga en lugar del cubano William Skull (22-0, 9 KO’s), quien era el retador mandatorio.

A raíz de esto, Canelo ya no es el campeón indiscutible de las 168 libras y Skull se enfrentará al ruso Vladimir Shishkin (16-0, 10 KO’s) por la correa el 19 de octubre.

Berlanga afirmó después de la pelea con Canelo que estaba interesado en medirse al ganador de ese pleito, pero indicó a Primera Hora que desconoce si sería el paso correcto en su carrera debido al límite de rehidratación de 10 libras que impone la FIB.

“Me gusta esa pelea con uno de ellos dos (William Skull y Vladimir Shishkin), pero para mí la FIB es difícil por el límite de aumentar 10 libras después del pesaje. No me gusta eso, aunque es una pelea que puedo ganar fácil. (El límite de 10 libras) no es bueno para la salud de un boxeador”, sostuvo.

Para el combate con Canelo, Berlanga subió al cuadrilátero pesando 193 libras después de cumplir con la báscula el día anterior con un peso de 167.7 libras.

No obstante, al escuchar otros nombres comentó que Munguía (44-1, 35 KO’s) y Charlo (35-2-1, 19 KO’s) son dos peleadores a los que le gustaría enfrentar en el Choliseo.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez derriba a su compatriota Jaime Munguía en la pelea del sábado 4 de mayo de 2024, en Las Vegas ( The Associated Press )

“Munguía y Charlo me gustan. Las peleas así me gustan mucho. Nosotros le tenemos mucho respeto a Munguía. Es muy bueno, vende tickets y es de México. Puedo hacer mucho dinero con él”, compartió.

Munguía sería una opción llamativa, ya que el fue el boxeador que Álvarez derrotó por decisión unánime cuatro meses antes de ponerse los guantes con Berlanga. Aun así, el boricua dejó claro que su sueño es convertirse en campeón mundial en 2025.