En lo que podría considerarse la mejor actuación en lo que va de su joven carrera, el púgil puertorriqueño Xander Zayas desmanteló el viernes al mexicano Damián “Samurai” Sosa en el Theatre del Madison Square Garden, de Nueva York, para agenciarse la victoria por decisión unánime.

Los tres jueces vieron a Zayas dominar en los 10 asaltos y entregaron tarjetas con puntuaciones de 100-90. De esta forma, el boricua mejoró su récord a 20-0 y retuvo el título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la North American Boxing Federation (NABF), ambos en la categoría de las 154 libras.

“Él (Damián Sosa) me empujó y me llevó al siguiente nivel. Ahora me siento listo. Sabía que estaba listo antes, pero creo que ahora le dejé saber a todos que estoy listo para la elite”, dijo Zayas después de la pelea.

Aunque Sosa (25-3, con 12 KO’s) no es un excampeón mundial como el brasileño Patrick Teixeira, muchos analistas pensaban que este sería un reto enorme para el puertorriqueño, de 22 años, ya que se trataba de un rival que constantemente presiona a sus oponentes.

El mexicano, de 27 años, promediaba más de 80 puños lanzados por asalto antes de este pleito, según datos de CompuBox, un sistema computarizado de puntajes de golpes. Pero resultó ser todo lo contrario gracias a la clínica de boxeo que Zayas montó en la noche del viernes.

“Decían que tiraba 84 puños por round. No vi eso hoy. Hice mi trabajo y ahora tengo que esperar a saber lo que la compañía quiere”, comentó.

“¿A quién deseas como tu próximo rival?”, le preguntaron de inmediato. “Cualquiera que esté en los primeros cinco clasificados”, contestó.

Actualmente, Zayas ocupa la tercera posición en el clasificatorio de peso superwelter de la OMB. Los otros cuatro que completan el Top-5 del escalafón son: Tim Tszyu (1), Josh Kelly (2), Takeshi Inoue (4) y Charles Conwell (5).

Hace unas semanas, el puertorriqueño indicó a Primera Hora que se sentía listo para una oportunidad por un campeonato mundial en el 2025. No hay duda que esa puerta podría abrirse en la próxima vuelta al sol, luego de la manera que dominó a Sosa.

Xander Zayas conecta un gancho al rostro de Damián Sosa. ( Top Rank )

Durante los primeros dos asaltos, el mexicano apenas tiró 73 puños, pese a que promedia 84 por round. Desde temprano, Zayas dictó el tempo del pleito con su buen uso del jab y ganchos precisos al rostro del experimentado boxeador.

Aun en esta situación, Sosa no hizo ajuste durante toda la pelea. De hecho, continuó concentrándose en el rostro de Zayas sin mucho éxito. Y es que, sencillamente, el boricua era más joven, más rápido y más fuerte que su rival.

En el octavo asalto, Zayas pegó quizás su mejor mano de la noche con un gancho a la cara de Sosa que lo envió contra las cuerdas. Sin embargo, el aguerrido mexicano no cayó a la lona.