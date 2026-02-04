Scottsdale, Arizona. El abridor Kyle Bradish venció a los Orioles de Baltimore y el receptor Yainer Díaz derrotó a los Astros de Houston, en los primeros fallos del arbitraje salarial surgidos este año en el béisbol.

Bradish obtuvo un aumento de 2.35 millones de dólares a 3.55 millones, en lugar de la oferta de los Orioles, de 2,875,000. Díaz recibió un incremento de 805,600 a 4.5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Astros.

Melinda Gordon, Chris Cameron y Steve Raymond tomaron la decisión sobre Bradish. John Stout, Robert Herman y Brian Keller fallaron sobre Díaz. Ambos casos se argumentaron el lunes.

Bradish, derecho de 29 años, regresó a los Orioles el 26 de agosto tras una cirugía Tommy John en junio de 2024. Ponchó a diez en seis entradas, además de permitir dos carreras en una derrota ante Boston. Terminó con un récord de 1-1 y una efectividad de 2.53 en seis aperturas, ponchando a 47 y otorgando diez bases por bolas en 32 innings.

Bradish tiene un récord de 19-15 con una efectividad de 3.47 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Orioles y está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2028.

Díaz, de 27 años, bateó para .256 con 20 jonrones y 70 carreras impulsadas el año pasado después de ostentar un promedio de .299 con 16 vuelacercas y 84 producidas en 2024.

El dominicano tiene un promedio de .279 con 59 jonrones y 215 carreras impulsadas en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Astros.

Otros casos

El zurdo Eric Lauer argumentó su caso con los Ble Jays de Toronto el martes, al pedir 5.75 millones en lugar de la oferta del equipo de 4.4 millones. La decisión de los árbitros Scott Buchheit, Howard Edelman y John Woods se anunciará hasta que se atiendan casos posteriores.

Lauer tuvo un récord de 9-2 con una efectividad de 3.18 en 15 aperturas y 13 apariciones como relevista el año pasado, ponchando a 102 y otorgando 26 bases por bolas en 104 episodios y dos tercios. Pasó gran parte de 2024 con el equipo de la Triple-A de Houston en Sugar Land.

En agosto, firmó con los Kia Tigers de Corea del Sur.

Lauer, de 30 años, tiene un récord de 45-39 con una efectividad de 4.13 en siete temporadas con San Diego (2018-19), Milwaukee (2020-23) y Toronto. Está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de este año.

Devengó un salario de 2.3 millones en 2025.

Ocho jugadores adicionales permanecen programados para audiencias, que se extenderán hasta el 13 de febrero.

En el caso más destacado restante, el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, pidió un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecieron al zurdo 19 millones.

Las decisiones siguen pendientes para el zurdo de Atlanta Dylan Lee (2.2 millones vs. 2 millones) y el derecho de Tampa Bay Edwin Uceta (1,525,000 vs. 1.2 millones).