La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) presentó este martes a los 15 candidatos para ser exaltados al Salón de la Fama en la clase 2026, cuya ceremonia se celebrará este sábado en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Entre los nominados destacan figuras de distintas universidades que han dejado huella en el deporte universitario de Puerto Rico:

UPR de Humacao: María “Cuca” Cordovez (baloncesto)

María “Cuca” Cordovez (baloncesto) Universidad del Sagrado Corazón: Sonia Ivette Álvarez Fonseca (natación)

Sonia Ivette Álvarez Fonseca (natación) Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico: Francisco “Frankie” Colón (propulsor) y Elmer Williams González (atletismo)

Francisco “Frankie” Colón (propulsor) y Elmer Williams González (atletismo) UPR de Mayagüez: Rafael Ocasio Esteban (sofbol y béisbol), Rosa Nazario Asuaga (natación) y Ray Jones Quiñonez Vázquez (atletismo)

Rafael Ocasio Esteban (sofbol y béisbol), Rosa Nazario Asuaga (natación) y Ray Jones Quiñonez Vázquez (atletismo) Universidad Interamericana de Puerto Rico: Eileen Leeds (baloncesto y voleibol), Felicia Candelario (atletismo), Felipe León García (fútbol) y Félix Iván “Palito” Mangual (atletismo)

Eileen Leeds (baloncesto y voleibol), Felicia Candelario (atletismo), Felipe León García (fútbol) y Félix Iván “Palito” Mangual (atletismo) UPR de Río Piedras: María del Carmen González (atletismo), Raúl “Tinajón” Feliciano (baloncesto), Juan Juarbe Juarbe (atletismo) y Domingo Cordero Clase (atletismo)

Con esta cuarta clase, la LAI reconoce a atletas, entrenadores y promotores que marcaron una diferencia en sus disciplinas y que contribuyeron al legado de excelencia deportiva de sus respectivas instituciones.