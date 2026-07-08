Las series semifinales de la Liga de Béisbol Superior Doble A comenzarán este viernes a las 8:00 p.m. con juegos en los estadios Carlos Bonet de Comerío y Néstor Morales de Humacao.

En la serie A, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Pescadores del Plata de Comerío, mientras en la serie B los Gigantes de Carolina enfrentarán a los Azucareros de Yabucoa.

El Final Four se jugará en series de un máximo de siete juegos y avanzarán a la final de Puerto Rico los equipos que logren cuatro victorias. El primer fin de semana constará de dos juegos, el segundo de tres y el tercero de dos, de ser necesario.

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Durante la reunión celebrada el martes con los apoderados y dirigentes de las franquicias semifinalistas, se estableció que cualquier juego suspendido una vez comenzado deberá completarse en una fecha futura y se reanudará exactamente desde el momento de la suspensión.

También quedó definido el itinerario de horarios. Todos los juegos de los viernes comenzarán a las 8:00 p.m., mientras los sábados arrancarán a las 7:30 p.m., excepto cuando correspondan a transmisión por WIPR canal 6, en cuyo caso comenzarán a las 8:00 p.m.. Los domingos, el horario de inicio será a las 5:00 p.m.

Por tercer año consecutivo, el Final Four contará con el sistema de revisión de jugadas mediante repetición instantánea. Cada equipo tendrá derecho a dos consultas, y en caso de que el partido se extienda a entradas extras, se concederá una adicional.

En cuanto al acceso del público, el boleto tendrá un costo de $11 a través de la plataforma EventosPR.com y de $12 en el estadio.

Además, se informó que todos los juegos serán transmitidos por YouTube, mientras que un juego por jornada será televisado por WIPR Canal 6.

Otro de los acuerdos alcanzados en la reunión establece que no se reasignarán juegos después del 25 de julio, debido al compromiso del Equipo Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La novena de Puerto Rico viajará a República Dominicana, del 28 de julio al 8 de agosto.