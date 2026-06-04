Phoenix. Shohei Ohtani lanzó seis entradas sin permitir carreras, Kyle Tucker conectó un jonrón de dos vueltas que sumergió la pelota en la piscina del Chase Field y los Dodgers de Los Ángeles arrollaron el miércoles 7-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Ohtani (6-2) permitió dos hits y ponchó a seis. Colocó su efectividad -la mejor de las Grandes Ligas- en 0.74.

El astro japonés ha permitido una carrera limpia en 24 entradas durante una racha de cuatro victorias consecutivas.

Ohtani también conectó tres sencillos y se embasó cinco veces, anotando una carrera.

Tucker conectó su jonrón ante Zac Gallen (3-5) en la segunda entrada. Freddie Freeman añadió un sencillo de dos carreras en la tercera. Max Muncy siguió con un sencillo productor y el hit corto de dos carreras de Alex Freeman en la séptima puso a los Dodgers arriba por 7-0.

Los Ángeles pegó 16 hits para ganar por decimosexta vez en 19 juegos.