Josué Espada goza de la confianza de la gran mayoría de sus jugadores por el aspecto que los latinos pueden sentirse cómodo de hablar en español con él. ( Ed Zurga ) Presentado por PUBLICIDAD Arlington, Texas. No es lo mismo “bailar con guitarra que con violín”. Esta famosa frase podría aplicarse en el clubhouse de los Astros de Houston, con respecto a la integración del puertorriqueño Josué Espada como mánager del conjunto. Así lo admitieron algunos jugadores hispanos a Primera Hora durante su reciente visita al Globe Life Field de esta ciudad tejana, quienes aseguraron sentirse mucho más cómodos al poder hablar español con su dirigente. Y la relación de Espada con los Astros es otro factor importante, por el tiempo que lleva en la organización y conocer a la gran mayoría de los integrantes. Aunque el pasado mentor, el legendario Dusty Baker Jr., hablaba español, no es menos cierto que no dominaba al 100% el idioma de Cervantes, como lo puede hacer el dirigente boricua. Además, una tercera parte de la plantilla de la novena del Sur de Texas proviene de países de la cuenca del Caribe, entiéndase Cuba, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico y Venezuela. El dominicano Jeremy Peña fue de los primeros en expresar su alegría por tener a Espada en la dirección del equipo, y lo fácil que es ahora comunicarse con su dirigente. “Me siento súper bien, ya que Espada siempre me ha demostrado mucho cariño desde la primera vez que lo conocí en el 2019 cuando estaba en ligas menores”, recordó sobre sus primeros pasos con el dirigente boricua. “Desde el primer día nos conectamos y yo siento que es la persona perfecta para ser líder de este equipo”, añadió sobre la excelente relación que tiene con el técnico puertorriqueño. Mauricio Dubón es uno de los muchos jugadores latinos que brillan en los Astros. ( Ed Zurga ) Sobre el pobre arranque de los Astros, el joven campocorto y quien sustituyó al puertorriqueño Carlos Correa en la posición no responsabiliza a su dirigente. Por el contrario, dijo sentirse confiado en una reacción a medida que pasen las primeras semanas de la campaña. “La temporada comenzó la semana pasada, y son 162 juegos. Tenemos tremendo equipo, y es cuestión de salir a jugar fuerte todos los días, para dar lo mejor de nosotros. Me siento bien física y mentalmente, (y) emocionado por la temporada. Tenemos tremendo equipo, tremendo grupo de muchachos, un tremendo líder en ‘Joe’ Espada y vamos hacia delante”, acentuó el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2022. PUBLICIDAD El cubano Yordan Álvarez, quien es uno de los cañones grandes de la ofensiva de los Astros, también dijo sentirse más cómodo al poder comunicarse con Espada cada día de juego. “Estoy súper contento por él”, dijo de primera instancia. “Cuando sabíamos de la noticia de que Dusty (Baker Jr.) se iba a retirar, obviamente todos teníamos la esperanza de que él (Espada) fuera el que tomara el control, y así fue. Estamos súper contentos de tenerlo aquí, especialmente que ha estado con este equipo por más de cinco años y conoce a cada uno de los jugadores. Creo que fue algo bueno que nos pasó”, acentúo. “Estamos mucho más cómodos, obviamente, ya que con la relación que ya tenemos desde el pasado, y ahora es el mánager”, aseguró el espigado bateador designado y jardinero de Houston. “Estoy bien y súper contento. Estamos empezando ahora y me siento bien”, dijo sobre su condición física en el comienzo de la temporada, sin querer ponerse una meta de números y estadísticas para alcanzar en la temporada y evitar entrar en una presión indebida. Josué Espada fue nombrado dirigente luego de seis años ejerciendo el puesto de coach del banco en Houston. ( Carlos Giusti/Staff ) “No soy mucho de hablar de eso, ya que todos los días trato de ir a dar lo mejor de mí, y al final de la temporada eso se acumula y se ve lo que hice”, añadió el fuerte toletero que batea a la zurda. El receptor boricua Víctor Caratini, quien se integró a la novena para esta campaña, igualmente se expresó emocionado por jugar para el boricua al indicar que “está muy bien para mí. Es la primera vez que tengo un dirigente latino y que sea boricua me enorgullece. Estamos muy orgullosos de Espada, que trabajó muy fuerte para tener esta oportunidad de ser dirigente”. PUBLICIDAD “Estar ahí en su primer año, cuando está dirigiendo, todo Puerto Rico estamos orgullosos de él. Ahora tenemos la presión de ganar la Serie Mundial”, afirmó. Alex Cintrón, otro de los boricuas en el equipo, que repite como coach de bateo de los Astros, es el más contento que se siente del grupo de entrenadores que acompaña a su compatriota en el staff del equipo. “Otro año más aquí con ‘Joe’ como dirigente, puertorriqueño, que tenemos la misma meta que es llegar a los playoffs y tratar de ganar la Serie Mundial”, abundó sobre las expectativas de la organización. El también exjugador oriundo del pueblo de Yabucoa, dijo que es un orgullo “saber que el dirigente que trabaja con uno es boricua, de tener a otro puertorriqueño dirigiendo en las Grandes Ligas, ya que no se ve muy a menudo, así que estamos muy contentos”, indicó, al tiempo que resaltaba la fácil comunicación de Espada con los jugadores y todo su personal. “Siempre es beneficioso. Espada lleva aquí siete años con este ahora y la excelente comunicación, no solamente con los latinos, sino también con los que hablan inglés, es bien importante. Para estos muchachos saber de la cultura, que tienen un dirigente que habla su lenguaje y que entiende su idioma, es importante que esté pasando esto aquí”, destacó. “Los jugadores claves en este equipo son latinos, como José Abreu, Yordan Álvarez, José Altuve, Yainer Díaz, Jeremy Peña, Víctor Caratini y Mauricio Dubón”, dijo sobre los jugadores cubanos, venezolanos, dominicanos, boricuas y hondureños. “Eso es bien importante, al igual que los lanzadores que son latinos”, al destacar el cuerpo monticular que tiene a los quisqueyanos Bryan Abreu, Ronel Blanco, Cristian Javier, Rafael Montero y Wander Suero. Cintrón, quien debutó exitosamente con el campeonato como sub-gerente de los Criollos de Caguas en la Liga Invernal de Puerto Rico, habló también sobre el lento comienzo de los Astros, restándole importancia a las derrotas en las primeras tres series del equipo. “Estamos muy contentos y tranquilos. Siempre cogemos los juegos y la temporada de igual manera como en los últimos siete años en que hemos ganado el campeonato de la Liga Americana. No hay presión ninguna, ya que la presión es de los rivales siempre”, al indicar que la experiencia de trabajar fuera del terreno en Puerto Rico le permitió ver el juego desde otra perspectiva y descansar un poco de la carga agenda de los Astros por su activa racha de clasificar a la postemporada en los pasados años.