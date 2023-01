Carolina. La misma fortaleza mental que les falló en las primeras tres entradas, en las que errores mentales suyos facilitaron las cuatro carreras de los visitantes, llevó el viernes a los Gigantes de Carolina a venir de atrás para apuntarse un sensacional triunfo de 5-4 sobre los Indios de Mayaguez en el tercer episodio de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Así lo vio el Dirigente del Año y piloto de los carolinenses, Edwards Guzmán, luego del partido que se decidió en la baja de la novena con un largo batazo de Jan Hernández y que por primera vez en la serie le dio un triunfo al equipo local.

PUBLICIDAD

“Yo creo que fue un juego inolvidable, porque fue un juego loco. Nuestro equipo no acostumbra a fallar mentalmente. Cometieron errores que no fueron técnicos, sino mentales. Pero puedo decir que nunca bajaron la cabeza y nunca se quitaron. Independientemente del marcador, lo bueno fue que en el ‘dugout’ no se sintió que se hubiesen quitado”, manifestó Guzmán.

Ante un abarrotado estadio carolinense, el intermedista Anderson Feliz y el antesalista Ozzie Martínez cometieron pifias en la segunda y tercera entrada que se unieron a los batazos de los mayagüezanos, que se despegaron 4-0 luego de tres entradas jugadas.

Para complicar la situación, el abridor de los Indios, Rob Whalen, amarró los bates gigantes durante cinco entradas, en las que ponchó a cinco y cedió solamente tres hits. Este dio señales de cansancio al abrir la quinta con un hit y una base por bolas, por lo que fue sacado de juego por el dirigente Mako Oliveras.

“Ahí ya el equipo estaba como reaccionando y ejecutaron. Esa entrada fue importante. Yo les decía a los muchachos ‘anoten dos que después los cogemos’. Pero pudimos hacer tres. Y tenemos que darle crédito al bullpen que hizo un tremendo trabajo luego de que Eduardo Rivera (abridor de Carolina) salió en la quinta con 80 pitcheos, pero fueron lanzamientos de estrés y por eso decidimos sacarlo”, dijo. Guzmán.

“Mañana (sábado) vamos con Freddie Cabrera y el bullpen listo desde el primer inning. Cuando enfrentas a un equipo con el talento que tiene Mayagüez tienes que estar pendiente a cada detalle y cosas que pasen. El juego de hoy fue bien raro, porque cuando le das tantas oportunidades a Mayagüez y no te ganan, quiere decir que el factor suerte de estar de tu parte, porque es bien difícil ganarse a equipos de ese calibre cuando fallas defensivamente como lo hicimos”, agregó Guzmán.

Por su parte, el héroe del partido, Hernández, reconoció que Braden Webb, uno de los mejores lanzadores de la liga, atacó correctamente a los bateadores de los Gigantes, pero que esperó su lanzamiento y finalmente llegó.

“Pienso que nunca nos dejamos caer. Siempre tenemos una buena vibra y siempre estamos positivos en todas las facetas. Si alguien comete un error lo dejamos atrás y vamos para encima. Nunca nos quitamos. Creo que eso fue lo mejor de todo el partido”, finalizó Hernández