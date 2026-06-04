Los Gigantes de Carolina adquirieron este jueves al toletero Edwin Díaz de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), en un canje que envió al lanzador Jonathan Bermúdez y al jardinero Ezequiel Pagán a los subcampeones Leones de Ponce.

La transacción, que también otorga a Ponce el tercer turno de Carolina en la ronda compensatoria del sorteo de novatos 2027, es el primer movimiento realizado por Joey Solá como nuevo gerente general de los Leones.

Díaz iba a su segundo año de un contrato de tres campañas, que firmó en enero de 2025 con la novena melenuda. El jugador de cuadro vistió el uniforme de Ponce desde 2023-24.

PUBLICIDAD

El vegalteño ya había estado en las filas de los Gigantes durante la campaña 2018-19 hasta la 2020-21.

Durante su etapa con los Leones, Díaz se convirtió en una de las figuras ofensivas y defensivas más reconocidas de la franquicia. Viene de una temporada en la que registró promedio ofensivo de .203, con 25 imparables, cinco dobles, 15 carreras anotadas y 10 impulsadas. No conectó cuadrangulares durante la pasada campaña.

Díaz, quien pertenece a la organización de los Astros de Houston, atraviesa una recuperación tras una cirugía en su muñeca derecha luego de sufrir el pasado enero una lesión al realizar un swing durante el segundo partido de la serie final de la LBPRC ante los eventuales campeones Cangrejeros de Santurce.

Pagán, por su parte, viene de batear .248 con 17 carreras anotadas, ocho remolcadas y un jonrón en la pasada campaña invernal. Actualmente juega para los Blue Crabs de Southern Maryland en la Atlantic League.

Bermúdez, entretanto, registró efectividad de 2.70 con récord de 1-3 y 19 ponches en 26.2 episodios con los Gigantes. El lanzador derecho se encuentra activo con los Águilas de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol.