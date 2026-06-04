San Luis. Alec Burleson impulsó tres carreras, Andre Pallante lanzó cinco entradas y dos tercios permitiendo una carrera, y los Cardinals de San Luis derrotaron 5-3 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.

Los Cardinals mejoraron a 26-3 cuando van ganando después de siete entradas y volvieron a .500 en casa, mientras que los Rangers vieron terminar su racha de cinco victorias consecutivas.

Pallante (6-4) permitió tres imparables y ponchó a cinco. Después de que el relevista JoJo Romero cediera un triple de dos carreras a Joc Pederson en la séptima, Ryne Stanek siguió con una entrada y dos tercios sin permitir carreras y Riley O’Brien trabajó la novena para su 15to salvamento.

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Burleson conectó un sencillo impulsor de carrera con dos outs en la primera entrada. Josh Jung respondió por Texas con un sencillo productor en la tercera.

Los Cardenils abrieron su mitad de la tercera con tres imparables consecutivos, y Burleson impulsó dos con un doble al jardín derecho que puso el marcador 3-1.

Thomas Saggese impulsó una carrera en la quinta con el primer triple de su carrera, y el boricua Nelson Velázquez llevó una más al plato con un sencillo en la sexta.

El jardinero puertorriqueño batea .462, con un cuadrangular y cuatro remolcadas en sus cinco partidos con la novena. Velázquez regresó el pasado viernes a las Mayores luego de perderse toda la temporada 2025.

MacKenzie Gore (4-5), de Texas, trabajó 4 2/3 entradas, permitió nueve hits y cuatro carreras, y ponchó a cinco.