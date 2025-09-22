Los Leones de Ponce anunciaron el lunes la contratación del inicialista Anthony Calarco, como su primer refuerzo para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Es un bateador zurdo, que viene de ser seleccionado como el Jugador Más Valioso de la Frontier League. Tiene poder y batea con fuerza para todas las bandas. Será una pieza clave en la ofensiva de los Leones”, dijo el gerente general, Edwin Rodríguez.

Calarco, de 26 años, mide 6’4, pesa 240 libras y jugó durante el verano con Schaumburg Boomers, que ayer quedaron como subcampeones de la Frontier League. En el choque de campeonato, Calarco bateó de 4-2, pegó un doble y empujó una carrera. Culminó la serie final con promedio de .381.

PUBLICIDAD

En la serie regular, conectó 24 jonrones y 34 dobles (ambas cantidades récords en la franquicia), 131 hits, anotó 82 carreras, impulsó 116 vueltas (récord de Frontier League en una temporada sencilla) y promedió .347. Además, logró .434 de OBP y un OPS de 1.061. En 446 turnos, consiguió 54 bases por bolas con tan solo 70 ponches.

“Anthony tuvo una de las mejores temporadas que he visto en cualquier nivel”, manifestó Jamie Bennett, quien lleva 13 años como entrenador de Schaumburg. “Ha sido increíble ver su consistencia. Tan bueno como ha sido en el campo, es igual de buen compañero”.

Los Leones empezarán su campaña el viernes, 7 de noviembre, con la visita de los Indios de Mayagüez, en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.