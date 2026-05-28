La Liga de Béisbol Superior Doble A entrará el viernes desde las 8:00 p.m. en su segunda etapa de postemporada con el inicio de las series finales de sección en ocho estadios.

De los 45 equipos que comenzaron la temporada en febrero, quedan 16 en carrera en busca de los ocho campeonatos seccionales que otorgarán el pase al Carnaval de Campeones, siguiente fase del torneo.

Las series están pautadas a un máximo de siete juegos, en las que se coronará campeón de sección el primer equipo que consiga cuatro victorias.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Artesanos de Las Piedras en el estadio Francisco Negrón. Juncos enviará al montículo a su estelar zurdo Luis Cintrón, mientras Las Piedras dependerá del estelar invicto Adalberto Flores, dueño de marca de 9-0 y en busca de su décima victoria del año.

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En el Sureste, se escenificará un duelo de estelares zurdos entre Sidney Duprey, por los campeones Leones de Patillas, y Noel Pinto, por los Azucareros de Yabucoa, en partido a celebrarse en el estadio Néstor Morales de Humacao.

La final de la Central llevará nuevamente frente a frente a los Toritos de Cayey y los Pescadores del Plata de Comerío en el estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. El estelar zurdo Héctor Hernández abrirá por Comerío y el estelar derecho Freddie Cabrera lo hará por Cayey. Tanto esta serie como la del Este representan una repetición de las finales seccionales del año pasado, y ambas se extendieron al máximo de siete juegos.

En el Norte, los Titanes de Florida visitarán a los Tigres de Hatillo en el estadio Félix Mantilla de Isabela. Bryan Escanio abrirá por los visitantes y Brayan Robles por Hatillo. Esta serie buscará un nuevo campeón de sección luego de la eliminación de los Arenosos de Camuy.

Hatillo es el único que nunca ha ganado un campeonato de sección desde el establecimiento de su franquicia en 2006.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros visitarán a los Patrulleros de San Sebastián con el juvenil zurdo Ramón Rodríguez como abridor.

San Sebastián, que tuvo el mejor récord de la fase regular con 19-1, presentará en la loma a su estelar Anthony Borrero, ganador del premio Lanzador del Año 2026.

En la Metro, los Gigantes de Carolina visitarán a los Guardianes de Dorado en el estadio Tomás Palmares. Héctor Quiñones abrirá por Carolina y Mad Salgado subirá a la loma por Dorado.

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En el Suroeste, comenzará la búsqueda de un nuevo campeón en el estadio Rafael Milán Padró de Sabana Grande, donde los Petateros de Sabana Grande recibirán la visita de los Cafeteros de Yauco. Miguel Ausúa será el lanzador de los Petateros y Julio Morales abrirá por los Cafeteros.

Mientras, en el Sur, los Peces Voladores de Salinas visitarán a los Maratonistas de Coamo en el estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel. Yadiel Rolón abrirá por Salinas y el veterano zurdo Alexander Woodson lo hará por Coamo. Los Peces Voladores expondrán una cadena de cinco años consecutivos como campeones de la sección Sur, mientras los Maratonistas llegan con seis victorias en línea, la mejor racha activa del torneo.

La acción continuará el sábado a las 7:30 p.m., cuando los equipos que fueron visitantes en la jornada inaugural pasarán a ser locales en el segundo juego de sus respectivas series.