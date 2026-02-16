Los Azucareros de Yabucoa consolidaron su liderato en la sección Sureste este domingo al dominar con marcador de 7-1 a los Jueyeros de Maunabo, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Yabucoa se mantiene en el tope como el único equipo invicto de la sección, con marca de 3-0.

El zurdo Noel Pinto lanzó cinco entradas en blanco, con cuatro ponches, para adjudicarse la victoria. Los Azucareros tomaron el comando desde el mismo primer episodio con un ramillete de tres anotaciones.

Completaron el trabajo en relevo Arturo Martoral, Marcos Santa, Alberto Rosario y Sergio Ortiz.

PUBLICIDAD

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos vencieron 6-5 a los Cocoteros de Loíza con cinco entradas del lanzador Luis Flores y salvamento de Ángel López.

En el Norte, los Tigres de Hatillo superaron 3-2 a los Montañeses de Utuado con cinco capítulos de Jonathan Pacheco y tres carreras impulsadas de Eliezer Cruz.

Además, los Industriales de Barceloneta dejaron en el terreno 5-4 a los Atenienses de Manatí con hit de oro de Gabriel Roa en la décima entrada.

En el Noroeste, los Fundadores de Añasco derrotaron 4-1 a los Navegantes de Aguada con la combinación de los lanzadores Edgardo Rivera, Alex de la Cruz y Daniel Arroyo.

En la Metro, los Lancheros de Cataño superaron 6-4 a los Guardianes de Dorado con 1.2 episodios en cero del relevista Luis Gutiérrez y jonrón productor de dos carreras de Ricardo Bautista.

La jornada dominical contó con 11 juegos suspendidos por lluvia: Carolina en Vega Alta, Humacao en San Lorenzo, Cidra en Comerío, Cayey en Barranquitas, Guayama en Coamo, Camuy en Florida, Yauco en Cabo Rojo, Vega Baja en Guaynabo, Fajardo en Río Grande, Juana Díaz en Salinas y Aibonito en Caguas.

La acción continúa este lunes a las 7:30 p.m. con Yabucoa en Río Grande, Humacao en San Lorenzo, Guayama vs. Coamo (en Santa Isabel), Camuy en Florida y Comerío en Caguas.