La jornada dominical de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) dejó a las Cangrejeras de Santurce defendiendo con éxito su invicto, a las Leonas de Ponce dominando en el mínimo de sets a las Pinkin de Corozal y a las Atenienses de Manatí dividiendo puntos en un dramático quinto parcial ante las Valencianas de Juncos para cerrar la quinta semana de acción.

En el Coliseo Roberto Clemente, las Criollas de Caguas no pudieron preservar una ventaja de 2-0 en parciales ni un marcador de 23-20 en el tercero, cayendo finalmente en el máximo de sets ante las Cangrejeras.

Diana Reyes atacó con efectividad por el medio para darle ventaja 23-20 a las Criollas, pero hasta ahí llegó la ofensiva cagüeña.

Santurce respondió con un avance de 5-0 que incluyó ataque por zona dos de Tamara Otene, dos remates de Helena Grozer por zona cuatro, un ataque fuera de las líneas de Génesis Collazo desde la zona zaguera y un bloqueo sobre Valeria Flores para cerrar el parcial.

En el quinto set, Santurce abrió con un contundente 4-0, todos en bloqueos, para tomar control definitivo. Llegaron al punto de set 14-9 con ataque de Otene por zona cuatro y sellaron la victoria 15-11 tras un remate fuera de las líneas de Jenaisya Moore.

Los marcadores del triunfo cangrejero fueron 22-25, 21-25, 25-23, 25-14, 15-11.

Las Cangrejeras sumaron dos puntos y mantienen marca de 9-0 con 24 puntos acumulados, mientras que las Criollas añadieron un punto para sostenerse en el segundo lugar con 7-5 y 22 puntos.

La ofensiva de Santurce se repartió entre Helena Grozer (23 puntos), Tamara Otene (21), Andrea Rangel (17), Neira Ortiz (14) y Shirley Florian (10).

Por Caguas, Génesis Collazo fue la mejor del partido con 25 puntos, seguida por Jenaisya Moore (22) y Valeria Flores (11).

En las estadísticas colectivas, Santurce dominó a Caguas 75-59 en ataques, 16-10 en bloqueos, 117-112 en defensas, 65-56 en pases y 39-22 en asistencias. Caguas salió mejor 5-4 en servicios directos.

Otros resultados de la noche

En Manatí, las Atenienses (4-7, 14 puntos) defendieron su casa, el Coliseo Juan Aubín Cruz, y superaron 3-2 a las Valencianas (3-9, 10 puntos).

Los marcadores fueron 17-25, 25-23, 17-25, 25-23 y 15-8.

En Ponce, las Leonas (4-7, 11 puntos) dominaron con autoridad 3-0 a las Pinkin (6-5, 18 puntos) en la cancha Salvador Dijols. Los parciales fueron 25-20, 25-18 y 25-22.

Próxima jornada

La acción de la LVSF continúa el miércoles 18 de febrero, con los seis equipos en cancha. Las Cangrejeras visitan a las Atenienses, las Valencianas reciben a las Leonas y las Criollas viajan a la Carmen Z. Figueroa para enfrentar a las Pinkin.