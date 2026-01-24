Los Cafeteros de Yauco acabaron el viernes con una sequía de 55 años al capturar el campeonato de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras derrotar en cinco parciales a los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

Yauco ganó su primer cetro desde 1971 con marcadores de 18-25, 25-21, 18-25, 25-20 y 11-15 en el quinto juego de la serie final. A su vez, pusieron fin al reinado de San Sebastián, que había dominado el torneo en las últimas dos temporadas y no perdía en su cancha desde el 24 de agosto de 2024.

PUBLICIDAD

Brandon Rattray, refuerzo de los Cafeteros de Yauco, ataca ante el bloqueo de los Caribes de San Sebastián. ( FPV / Heriberto Rosario )

Este fue el cuarto de los cinco choques del baile de coronación que se definió en cinco sets. El sexteto de la “Ciudad del Café” salió airoso en todos los encuentros que se decidieron de esa manera.

En las dos finales anteriores, los Caribes se proclamaron campeones al vencer en siete partidos a los Changos de Naranjito y a los Mets de Guaynabo. De hecho, Guaynabo estuvo a dos puntos de sorprenderlos en el decisivo juego celebrado en 2024 en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce.

Esta vez, no corrieron con la misma suerte y cayeron en cinco partidos (4-1) ante unos Cafeteros liderados por el colocador Kevin Rodríguez, quien formó parte de aquel equipo de los Mets.