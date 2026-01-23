Nelson Velázquez tuvo un impacto inmediato cuando se integró como refuerzo a la alineación de los Cangrejeros de Santurce en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ante los Leones de Ponce.

Desde el primer juego, el guardabosques de los Criollos de Caguas dio una buena impresión con un cuadrangular de tres carreras y terminó el baile de coronación bateando para .250, con dos jonrones y seis impulsadas a lo largo de seis partidos.

Su aportación ayudó a los Cangrejeros a levantar su decimoséptimo campeonato de la LBPRC y, aunque no lo ganó con los Criollos, admitió que experimentó la misma emoción que sienten todos los peloteros al llegar a la cima de la pelota invernal boricua.

“Al final del día ganar un campeonato es ganar un campeonato, y vienen siendo los mismos sentimientos. Creo que es algo que todo pelotero sueña. Desde que llegué, seguí el mismo plan. No importa donde esté jugando, así sea en Caguas o Santurce, yo siempre voy a salir a ganar”, dijo Velázquez en un aparte con los medios después de haber ganado el cetro.

El carolinense, de 27 años, jugó con Caguas su quinta temporada en “La Pro”. Fue el segundo mejor bateador de la Yegüita y el octavo del torneo en general con un promedio de .271. Además, remolcó 19 carreras y se fue para la calle en tres ocasiones durante la regular.

En la semifinal contra los crustáceos, lideró la ofensiva de la novena del “Valle del Turabo” al batear para .304, pero no bastó para que los Criollos avanzaran a la final, aunque lograron extender la serie a seis juegos. Con el desempeño que mostró, entiende que era predecible que los Cangrejeros lo elegirían como su refuerzo para la final.

Nelson Velázquez pertenece a los Criollos de Caguas en la LBPRC. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Es algo que esperaba. Tuve una buena serie contra ellos y no necesitaban a nadie en el bullpen y decidieron irse por un buen bateador que les pudiera aportar en la alineación”, aseguró Velázquez.

A diferencia de otras ligas, la invernal utiliza un formato en el que los equipos se refuerzan con jugadores de equipos eliminados de cara a las semifinales y la final. Santurce fortaleció su bullpen al escoger a los derechos Luis Quiñones y Ashton Goudeau, ambos de los Indios de Mayagüez, rumbo a las semifinales. Velázquez se incorporó para la final y asumió un rol diferente al que tenía en Caguas, ya que en Santurce se desempeñó en ocasiones como bateador designado.

“Creo que, al final del día, es el mismo juego, tú tienes que hacer lo que sabes: jugar pelota y demostrarles a ellos que tú quieres estar ahí porque ellos confiaron en ti. Al final del día, tú tienes que hacer tu trabajo”, explicó sobre el trabajo de un pelotero importado en la postemporada de la LBPRC.

Con la conclusión de la serie final, Velázquez ahora participará con los Cangrejeros en su tercera Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México, mientras continúa en la búsqueda de un contrato en el exterior. Admitió que su prioridad es quedarse en Estados Unidos, pero no descarta probarse en otras ligas.

“Voy para allá (Serie del Caribe). Creo que es una buena oportunidad para seguir jugando antes de que comience la liga en Estados Unidos o donde quiera que vaya... Todavía estamos en conversaciones. He tenido comunicación con la liga de Japón, pero mi meta es mantenerme en Estados Unidos”, manifestó el guardabosques, que militó el año pasado en Triple A y México.