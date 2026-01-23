La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) informó este viernes un crecimiento notable en la asistencia a los estadios durante la temporada 2025-26, reflejando un aumento en el interés y compromiso de la fanaticada.

La asistencia total de la temporada 2025-26 culminó en 381,000 fanáticos, lo que representa un incremento de 52,000 personas (+15.8%) en comparación con la temporada 2024-25, que registró 329,000 asistentes. Durante la temporada se efectuaron 133 juegos, dos más que el año anterior.

Asimismo, el promedio de fanáticos por juego aumentó a 2,864, lo que equivale a un crecimiento de 14% respecto a la pasada temporada.

“El aumento en asistencia está directamente relacionado con los esfuerzos de cada equipo por fortalecer la experiencia de los fanáticos en los estadios, la calidad de los peloteros competitivos que tuvimos esta temporada y el impacto positivo de la campaña promocional institucional La Pro que logró reconectar con la fanaticada y proyectar una nueva energía alrededor de la liga", expresó el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, en declaraciones escritas.

“Nuestra meta desde hace tres años ha sido ampliar la demografía de nuestra fanaticada y enamorar a una nueva generación con el béisbol, y hoy estamos viendo un incremento notable de familias con niños y jóvenes asistiendo a los partidos”, continuó.