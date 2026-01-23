Los Indios de Mayagüez informaron este viernes que, luego de un proceso de evaluación interna, tomaron la decisión de no continuar con Wilfredo “Coco” Cordero como dirigente para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La organización mayagüezana expresó su más sincero agradecimiento, cariño y profundo respeto a Wilfredo Cordero, una figura emblemática de la franquicia, por su liderazgo, compromiso y las valiosas aportaciones realizadas tanto dentro como fuera del terreno.

Bajo la dirección de Cordero, los Indios terminaron la pasada temporada en la quinta posición de la tabla con marca de 19-21 y no clasificaron a la postemporada, a solo un año de ganar su campeonato número 20 en la pelota invernal.

Según indicó el equipo, esta determinación responde exclusivamente a una decisión organizacional, como parte del proceso de planificación estratégica y deportiva de la franquicia, y no menoscaba en forma alguna la admiración, el respeto y el reconocimiento que la organización siente por “Coco” Cordero.

La gerencia de Mayagüez continuará trabajando en la estructuración del nuevo liderazgo del equipo y estará anunciando oportunamente los próximos pasos, reafirmando su compromiso con su fiel fanaticada en la búsqueda del campeonato número 21 de la franquicia.