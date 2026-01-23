La gobernadora Jenniffer González Colón presentó ante la Legislatura una medida para nombrar la carretera PR-670 como “Avenida Carlos Iván Beltrán”, en honor al sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas.

La iniciativa, solicitada por el alcalde de Manatí, José Sánchez, y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, es de autoría de la gobernadora y se identifica como Proyecto de Administración 106. La versión aprobada hoy por el Senado lleva el número Resolución Conjunta del Senado 122 (RCS0122) y ahora será evaluada por la Cámara de Representantes.

De aprobarse, la designación se aplicaría a la PR-670 frente al Acrópolis de Manatí, e incluiría la instalación de señalización a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Municipio Autónomo de Manatí.

El texto de la medida resalta que elección para exaltación de Beltrán al Salón de la Fama, ocurrida el 20 de enero, reconoce su excelencia deportiva, consistencia y contribución al desarrollo del béisbol, destacando su impacto histórico y la influencia que ha tenido en generaciones de jugadores. El pelotero manatieño será exaltado formalmente el 26 de junio en Cooperstown, Nueva York.

Además de su carrera profesional, Beltrán ha demostrado un compromiso activo con la filantropía, apoyando iniciativas en educación, deportes y salud para jóvenes y comunidades vulnerables, según indica la medida.

“La exaltación constituye el más alto honor en el béisbol profesional y confirma el legado de Carlos Beltrán como una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia de las Grandes Ligas”, señala el documento.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto avanza ahora a la Cámara de Representantes, que evaluará la propuesta antes de que la carretera pueda recibir oficialmente el nombre de uno de los atletas más destacados de Puerto Rico.