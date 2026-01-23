Desde los más pequeños hasta los adultos, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) honró por todo lo alto a los Valores del Año 2025 de sus principales ligas, en una ceremonia que celebró la excelencia deportiva y el impacto social del béisbol en la isla.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes Dr. Águedo Mojica Marrero de Humacao, donde fueron reconocidos más de 70 deportistas, entre jugadores, dirigentes, apoderados y oficiales de juego de las ligas de Béisbol Superior Doble A, Femenino, Doble A Juvenil, Sub 12, Sub 15, Sub 23 y Colegial de Verano.

“Este evento tiene el propósito de reconocer a los atletas y deportistas que han dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión para representar con orgullo a sus pueblos en las ligas de nuestra Federación”, expresó el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR. “Impactamos a más de 4 mil jóvenes y adultos en todo Puerto Rico. Esta premiación marca el cierre de un ciclo y nos impulsa a seguir creciendo de cara a los retos del 2026”.

Martín Maldonado fue el orador invitado a la actividad y en la foto aparece sosteniendo un regalo que recibió de parte de los directivos de la Federación de Béisbol que aparecen a su lado. ( Suministrada )

La ceremonia contó con la presencia del receptor de Grandes Ligas Martín “Machete” Maldonado, quien compartió con los galardonados y ofreció un mensaje de motivación al público asistente.

En la Liga de Béisbol Superior Doble A, el antesalista José “Pocholo” Rivera, de los Pescadores del Plata de Comerío, fue seleccionado Jugador Más Valioso. Su compañero Luis Leroy Cruz recibió el premio Lanzador del Año, mientras que Eduardo Dávila, de los Criollos de Caguas, fue reconocido como Dirigente del Año. El galardón Ejecutivo del Año fue para el doctor Joeovhannie Nieves, exapoderado de los campeones Mulos de Juncos. Ángel Osorio y Aurelio Mendoza fueron distinguidos como Árbitro y Anotador del Año, respectivamente.

El premio Novato del Año recayó en Antonio Brown, de los Cachorros de Ponce, quien además lideró las bases robadas con 28, estableciendo una nueva marca nacional en temporadas de 20 juegos. En los Guantes de Oro Rawlings, Jean Ortiz, de los Mulos de Juncos, brilló al conquistar su segundo galardón defensivo, ahora como inicialista.

Aquí las ganadoras de los Guantes de Oro de la Liga Femenina de Béisbol. ( Suministrada )

En el Torneo Roberto Alomar de la Doble A Juvenil, Emmanuel Hernández, de Ponce Glenview, fue Jugador del Año tras liderar ofensivamente el torneo. Yerziel Cruz, de los Azucareros Jr. de Yabucoa, fue el Lanzador del Año luego de establecer récord de 10-0 en la fase regular.

En la Liga de Béisbol Femenino, Kiara Irizarry, de las Poetas de Juana Díaz, dominó la premiación al ser escogida Jugadora Más Valiosa y ganar múltiples lideratos ofensivos y el Guante de Oro. También se reconocieron los valores destacados de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23, así como a los líderes estadísticos por departamento ofensivo y de lanzadores.