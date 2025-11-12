Los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santurce salieron victoriosos en la jornada del martes de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para mantenerse como los únicos equipos invictos en el inicio de temporada 2025-26.

Los Gigantes continuaron en la ruta ganadora luego propinarle una blanqueada, 4-0, a los Criollos de Caguas en el en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Los serpentineros R.J. Martínez, José Cruz, Ángel Reyes, Ken Mukunoki, Ramesis Rosas y Orlando Berríos dejaron en tres inatrapables la ofensiva cagueña.

El veterano serpentinero de los Criollos, Héctor Santiago, había maniatado la ofensiva de Carolina, ponchando a seis de los nueve bateadores que enfrentó en las primeras dos y dos tercios de entrada. Su dominio se comenzó a resquebrajar luego de darle una segunda base por bolas al primer bate de Carolina, Gabriel Cancel.

Entonces, Johnathan Rodríguez conectó un potente triple que lo condujo al plato para poner el partido 1-0 en el tercer episodio. Dos minutos después, un lanzamiento desviado de Santiago provocó que entrara una anotación más para el 2-0.

Un doble de Yasser Mercedes impulsó dos carreras más, esta vez ante el relevista Matt Olds, para ampliar la ventaja de la novena carolinense, 4-0, en la quinta entrada.

La victoria fue para Cruz (1-0) luego de no permitir hits ni carreras y ponchar a tres bateadores en las dos entradas que trabajó en relevo. En cambio, la derrota le perteneció a Santiago (0-1) en su apertura de cuatro entradas.

Con el triunfo, Carolina pone su foja en 4-0 y Caguas continúa en busca de su primera victoria después de cuatro salidas.

Santurce vuelve a vencer a San Juan

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros doblegaron, 3-2, a los Senadores de San Juan.

Santurce sigue invicto en cuatro salidas y elevó su marca a 2-0 dentro del “City Champ”. Por su parte, San Juan empeoró su récord a 0-5.

Un error en el tiro del lanzador de los Senadores, Brady Tedesco, en un intento de viraje, catapultó al plato la primera anotación de los Cangrejeros en las piernas de Jeremy Arocho en la primera entrada.

Los bates del equipo santurcino volvieron a la carga cinco entradas más tarde ante Tedesco. El zurdo abrió el sexto acto con una base por bolas a Roy Morales y, en el siguiente turno, Rubén Castro pegó un sencillo al jardín izquierdo. Hasta ahí llegó la salida de Tedesco, pues fue relevado en la loma por Ethan Routzahn.

El derecho le dio un pelotazo a Johnneshwy Fargas para llenar las bases y dominó con elevado a Shed Long Jr. para conseguir el primer out de la entrada. Routzahn hizo un lanzamiento desviado, Morales pisó el plato y los Cangrejeros pusieron la pizarra 2-0.

En la parte baja de la sexta entrada, los Senadores le dieron alcance y con un cuadrangular Jadiel Sánchez, con Alan Marrero en las almohadillas, empataron el desafío 2-2.

Por su parte, Jeremy Arocho colaboró con la causa de los Cangrejeros cuando se sacrificó con elevado al predio derecho para devolverle la delantera a su equipo, 3-2, en la sexta entrada.

El derecho Blane Abeyta (1-0) obtuvo el triunfo en su relevo de una entrada, mientras que al zurdo Sidney Duprey (0-1) se le adjudicó la derrota luego de permitir una carrera en dos episodios. Robert Gsellman se apuntó su primer salvamento.

Tercera victoria al hilo para Ponce

Estadio Isidoro “Cholo” García, los Leones de Ponce se apuntaron su tercera victoria consecutiva al superar, 4-2, a los campeones Indios de Mayaguez.

Los Leones ahora tienen marca de 3-1, mientras que Mayagüez cayó a 2-3.

Ponce marcó dos carreras en la primera entrada. D’Shawn Knowles abrió el partido con un sencillo al jardín izquierdo. El abridor de los Indios, Jorge López, dominó al siguiente bateador que enfrentó, Jesmuel Valentín, con elevado antes que Knowles le robó la intermedia y llegó a la antesala por un balk.

Con la amenaza a 90 pies del plato, el derecho le concedió una base por bolas a Edwin Díaz y le dio un pelotazo a Anthony Calarco para llenar las almohadillas de guerreros del ejército sureño.

Entonces, el jardinero de Ponce, Dalton Guthrie, conectó un sencillo impulsor de la primera carrera del partido. En el siguiente turno, un lanzamiento desviado de López dio pasado a una raya más para poner la pizarra 2-0.

Un sencillo de Danny Ortiz al jardín izquierdo y un elevado de sacrificio de Mario Feliciano nivelaron las hostilidades, 2-2, ante el abridor de Ponce Orlando Ortiz-Mayr en la cuarta entrada.

En la sexta entrada, Kevin Santa conectó un batazo que se extendió al jardín izquierdo para devolverle a los Leones la ventaja, esta vez 3-2. En tanto, Sammy Hernández impulsó la cuarta raya de Ponce con una potente línea al mismo predio en la parte alta del séptimo acto.

El triunfo le correspondió a Julio Torres (1-0), quien no permitió carreras y toleró dos imparables en una entrada y un tercio. La derrota se le adjudicó a Luis Leroy Cruz (1-1) luego de permitir una carrera en cuatro episodios en los que propinó cuatro ponches. El derecho Andrew Marrero obtuvo su segundo salvamento de la campaña.

La acción de la liga invernal seguirá este miércoles, cuando los Criollos visiten a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y los Cangrejeros reciban a los Gigantes en el Estadio Hiram Bithorn. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de “La Pro” en YouTube a partir de las 7:00 p.m.