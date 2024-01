El lanzador derecho de los Criollos de Caguas, Braden Webb, patea como la Yegüita cuando cierra una entrada o da un out importante. Tambien baila salsa al estilo de los pintorescos movimientos de Elvis Presley al bajarse de la loma luego de salir de aprietos.

Webb ya venía con ese flow cuando debutó aquí con los Indios de Mayagüez en la temporada del 2021-22 y en Caguas en ésta, su tercera temporada en Puerto Rico, lo ha mantenido.

¿Es un gringo loco este estadounidense Owasso, Oklahoma? Al menos él no rehuye el tema.

“Así me dicen: el gringo loco”, afirmó. “Me gusta divertirme y me gusta cuando la gente se pone emocional también, como hoy (domingo), que di tres bases por bolas y escuché el ruido del público. Sí. Fue mala mía. Pero miren qué: les tiré tres outs corridos. Todavía lo recuerdo. El ruido no me afecta, sino que me empuja”.

Webb tiró 4.2 entradas en cero con la ayuda del relevista Ricardo Vélez el domingo en Carolina, en el tercer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente e hizo lo suyo al bajarse del montículo, aún cuando fue sacado del partido por el dirigente Yadier Molina luego de llamar el bullpen y una conversación en la loma que pareció emocional desde lejos.

“Estamos hablando de Yadier Molina, uno de los mejores receptores, que sabe manejar a los lanzadores. Me dijo ‘llevas 95 lanzamientos. Hace tiempo que no tiras tanto’. Le dije ‘puedo sacar este próximo out’ tratando de convencerlo, y él me dijo ‘tengo que ser inteligente; te necesito más adelante en la serie”, reveló.

De 28 años, Webb es un veterano del béisbol en el Caribe. Del 2016 al 2021 perteneció a los Brewers de Milwaukee, con los que llegó a lanzar hasta nivel Doble A.

Ya ha lanzado dos veces con Puerto Rico en Series del Caribe. Ha lanzado en México, y lo hizo también en la Lidom con los Águilas Cibaeñas en esta temporada 2023-24.

Braden Webb realiza una de sus loqueras al salir de lanzar en una entrada. (Suministrada / Criollos) ( Suministrada )

Y en lo personal se identifica con el béisbol boricua que solamente ha ganado dos Series del Caribe en los últimos 23 años.

Los Criollos de Caguas ganaron las series del 2017 y 2018 con Luis Matos de dirigente. Durante ese periodo, Dominicana ha ganado 10 títulos y México cinco.

“A mí me encanta Puerto Rico. Me encanta jugar en este ambiente. Me encanta la pasión de la gente. No importa que sea en Carolina, en Caguas, en Mayagüez, en Ponce. Me encanta”, abundó.

“Puerto Rico significa mucho para mí. Estuve lastimado el año pasado y Puerto Rico me dio la oportunidad de demostrar que estaba saludable. He jugado en otras ligas del Caribe, pero para mí la de Puerto Rico es la que más pasión tiene. He visto cuán irrespetuosos han sido con Puerto Rico en la Serie del Caribe. Me entero de todo. He jugado en República Dominicana y me encanta. He jugado en Mexico. Tuve oportunidad de estar en México, pero cuando me llamaron de Puerto Rico dije presente. Puerto Rico tiene un lugar en mi corazón. Así es y así será”