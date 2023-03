Todo indica a que el dirigente Yadier Molina iniciará en la tercera base con Emmanuel Rivera y en la inicial con Neftalí Soto, dejando de designado al receptor Christian Vázquez.

Pero no había nada escrito hasta este miércoles, cuando el piloto boricua dijo que esperará a los fogueos de este miércoles y jueves para tomar una decisión.

“Estaremos viendo este tipo de juegos (fogueos) para tomar decisiones”, dijo sobre los juegos ante Boston y Atlanta el jueves y viernes, respectivamente.

“Pero tengo una mayoría del plan de lo que va a pasar el sábado”, agregó sobre el juego de apertura en el Clásico Mundial de Béisbol ante Nicaragua.

Otra posición que están en juego son las esquinas de los jardines. Eddie Rosario custodiará una de las dos, dejando la siguiente para jugadores nuevos en el equipo como M.J. Meléndez o Henry Ramos.

Las vacantes en el cuadro surgen por la salida de Carlos Correa en la tercera y de José Miranda en la incial.

Hasta ahora, los peloteros que luchan por posiciones están enfocados solamente en hacer su trabajo esperando una buena noticia.

Rivera es uno de esos jugadores.

“Me he estado preparando. No he dejado de jugar en un año. Y estoy ready para aportar mi granito de arena. Todavía no me han comentado nada, pero estoy aquí trabajando para eso”, dijo Rivera, quien terminó la temporada 2022 con lo Diamondbacks de Arizona y pasó a los jugar con los Indios de Mayagüez que se coronaron campeones y jugaron en la Serie del Caribe.

7 Fotos El seleccionado de béisbol para el Clásico Mundial de Béisbol se reunió hoy para su primera práctica.

La primera práctica del Equipo de Puerto Rico en Fort Myers dio pista de los planes de Molina.

Rivera estuvo solo entrenando en la tercera base. La inicial estuvo poblada. Allí cogieron rolas Soto y Vázquez.