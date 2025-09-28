Cleveland. C.J. Kayfus fue golpeado por un lanzamiento de Robert García con las bases llenas y dos outs en la novena entrada, para que Petey Halpin anotara y diera el sábado un pasaje de playoffs a los Guardians de Cleveland, quienes superaron 3-2 a los Rangers de Texas.

Cleveland (87-74) tiene garantizado al menos un comodín de la Liga Americana y sigue empatado con Detroit en la cima de la División Central de la Liga Americana al entrar en el último día de la temporada regular.

Los Guardians poseen la ventaja en el criterio de desempate -los duelos directos-, por lo que una victoria el domingo sobre Texas o una derrota de los Tigers en Boston le daría a Cleveland su segundo título divisional consecutivo tras una remontada asombrosa en esta campaña.

PUBLICIDAD

Cleveland, que ocupa el cuarto lugar, tenía un récord de 40-48 hasta el 6 de julio y aún estaba a 15 juegos y medio del primer lugar dos días después.

Houston fue eliminado de la contienda de postemporada con la victoria de los Guardians. Los Astros se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1 con una anotada y una empujada. El mexicano Rowdy Téllez de 2-0. El colombiano Donovan Solano de 3-0. El dominicano Ezequiel Durán de 3-0.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-1 con una anotada, Jhonkensy Noel de 2-0. El boricua Johnatan Rodríguez de 3-2 con una anotada y dos impulsadas. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-0.