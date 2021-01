La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) pronone reanudar su temporada 2020-2021 a partir del domingo, 17 de enero, pero la vuelta a la acción podría concretarse sin la presencia de los Indios de Mayagüez.

En otras palabras, los Indios están en la encrucijada de quedar eliminados sin competir, luego del brote de COVID-19 que azotó las filas del club desde el pasado 2 de enero, y que al momento ha afectado a 12 integrantes de la novena (11 peloteros y un miembro del cuerpo administrativo).

El anuncio se realizó este miércoles en la mañana en conferencia de prensa virtual, en la que el presidente de la LBPRC, Juan Antonio Flores Galarza, aclaró que la intención es reanudar la acción este próximo fin de semana, ya sea con la continuación de la serie semifinal B entre los Atenienses de Manatí y los Indios, o con el inicio de la serie final por el campeonato, entre los Criollos de Caguas y los Atenienses.

PUBLICIDAD

La serie semifinal B se detuvo el 3 de enero, con los Indios dominando 1-0 sobre los Atenienses.

Flores Galarza dijo que la decisión final estará en poder del Departamento de Salud (DS), que desde los primeros contagios en los Indios ha estado impartiendo a la LBPRC instrucciones sobre el protocolo a seguir con los casos positivos. Una de las órdenes fue que los equipos no podían jugar ni practicar.

El directivo de la liga especificó que basado en los resultados de las pruebas más recientes realizadas a los Indios, con fecha del lunes, 11 de enero, al momento son nueve los positivos. Del total de 12 que en algún momento se contagiaron, hay tres que arrojaron negativo en las últimas pruebas del lunes.

“La realidad es que esto es un asunto de salud. Hemos discutido ampliamente la situación de los Indios con el Departamento de Salud. Sería lamentable que un equipo no pueda continuar por un brote de contagios, pero para eso nosotros dependemos del Departamento de Salud. Al momento existe la posibilidad de que ellos jueguen”, dijo el presidente de la liga sin poder asegurarlo.

¿Favoreció la liga a los Indios?

En un aparte con El Nuevo Día posterior a la conferencia, Flores Galarza reconoció que puede haber quedado la impresión de que está favoreciendo a los Indios, e incluso dijo que ya ha recibido críticas en ese sentido. Pero se defendió diciendo que en realidad no es su decisión, sino del DS.

“Las recomendaciones que va a dar el Departamento de Salud no es si Mayagüez puede jugar o no… no es eso nada más. Ellos van a decir, ‘basado en nuestro análisis, este jugador y este jugador no pueden jugar’. Yo tengo que dejarme llevar por lo que diga el Departamento de Salud. El análisis lo van a hacer ellos”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Este medio intentó obtener una reacción de los directivos de los Indios respecto a la posibilidad de que la temporada pueda terminar antes de tiempo para ellos. Pero al momento no han ofrecido declaraciones.

Flores Galarza dijo que tan pronto culminó la conferencia del miércoles comenzó a recibir críticas por varios medios de parte de integrantes de los Atenienses. Y los señalamientos giran en torno a un punto en particular.

“... Que yo estoy favoreciendo a Mayagüez, que lo que se debía hacer era eliminar a Mayagüez. Y que yo no estoy considerando la salud de los peloteros (de Manatí). En otras palabras, que los estoy obligando a jugar contra un equipo que está infectado. Pero no es así porque yo estoy utilizando al Departamento de Salud. El Departamento de Salud primero me va a decir si ese equipo puede jugar, y segundo, cuáles son los peloteros que no son riesgosos”, dijo a este medio Flores Galarza.

En ese sentido, recalcó que en estos momentos no es seguro que los Indios puedan continuar, y que en ese caso quedarían eliminados por confiscación. De ser así, en lugar de la semifinal, el domingo el torneo se reanudaría pero con el inicio de la serie final entre los Criollos de Caguas y los Atenienses de Manatí, que hasta el momento se han mantenido arrojando negativo a COVID-19 en todas las pruebas realizadas.

Los Criollos se convirtieron en los primeros finalistas cuando barrieron en cuatro juegos en su serie semifinal A al equipo de desarrollo RA12.

PUBLICIDAD

El roster ampliado no sirvió de garantía

Por otro lado, el presidente de la liga dijo que aunque previo a la campaña se aprobó el aumento del roster a 35 peloteros, previendo que pudieran haber contagios durante el transcurso del torneo, no era tarea sencilla estipular un número mínimo de jugadores hábiles para continuar activos en caso de que hubiera un brote masivo. Aclaró que no era posible porque podía darse el caso hipotético de que el número total de jugadores fuera suficiente, pero que a un equipo se le contagiaran sus tres receptores. Es decir, todavía tendría 32 peloteros disponibles, pero ningún receptor.

Sobre el particular de por qué no permitir que al principio la serie entre Indios y Atenienses continuara cuando solo habían dos casos positivos, agregó que no procedía por el protocolo, y porque podía ocurrir lo que eventualmente sucedió: más casos positivos entre los que habían tenido contacto con los primeros contagiados.

Ya habiendo pasado el tiempo de cuarentena de los primeros casos, y sin ningún positivo en las filas de los Atenienses, se puede dar paso a la reanudación de la serie si de aquí al viernes no surgen más contagios.

Sin rastro de los nuevos contagios

“Lo que complicó esto fueron los dos nuevos casos positivos de los Indios el lunes”, agregó Flores Galarza, pues según explicó, ya el DS había realizado el rastreo de contactos, y los dos casos nuevos no se relacionaban a los primeros positivos.

“Ya ellos sabían (el DS) dónde estaba el foco de infección y se había desinfectado. Estaba en ese núcleo de jugadores que estaban juntos. El problema es que los últimos dos que salieron positivo no estaban en ese núcleo”.

Durante la conferencia el líder de la liga respondió a preguntas en el sentido de que están investigando si el equipo de la Sultana del Oeste incurrió en violaciones al protocolo de seguridad por la pandemia, y aseguró que de encontrar que lo violentaron, habrá sanciones.

“El mismo protocolo dice que la violación conlleva sanciones severas, y se aprobó un adendum al reglamento, que lo establece”, dijo sin precisar el tipo de castigo que aplicaría.