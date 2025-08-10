Los lanzadores Luis Ayala, Christian Bonilla y Luis López se combinaron para guiar a los Leones de Patillas a la clasificación a la Serie Final Nacional de la Liga de Béisbol Superior Doble A, ayer sábado, con una blanqueada 5-0 sobre los Peces Voladores de Salinas, ante más de 2,500 fanáticos en el Estadio Gaspar Cochran.

Esta es apenas la segunda clasificación a una serie final para la franquicia de Patillas, y la primera desde el año 2010.

Ayala dominó durante las primeras seis entradas, con cinco ponches y apenas tres hits permitidos, llevándose la victoria. Bonilla y López completaron el trabajo en relevo sin permitir imparables.

Los Leones asumieron el control desde temprano, con dos carreras en la segunda entrada. Tras un error del antesalista Edwin Arroyo y un hit de Bryan Colón, un doblete de Edgardo Báez trajo la primera anotación con Ozzie Martínez llegando al plato. Luego, un bombo de sacrificio de Joel Santiago permitió la segunda vuelta.

Las dos carreras inmerecidas fueron fabricadas ante los envíos del veterano lanzador Mario Santiago, quien lanzó dos episodios y cargó con la derrota.

Los Leones de Patillas jugarán por segunda ocasión en su historia por el campeonato nacional. ( Suministrada / Doble A )

En el cuarto episodio, Patillas aumentó su ventaja con un sencillo de Santiago que impulsó dos carreras, y una rola de Germán Morales trajo la quinta.

Los Leones enfrentarán en la Serie Final Nacional a los Mulos de Juncos, comenzando este viernes 15 de agosto.