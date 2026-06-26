Nueva York. Carlos Mendoza fue destituido este viernes como entrenador de los Mets de Nueva York, cuyo rendimiento ha sido deficiente, y sustituido por Andy Green.

Nueva York tiene un balance de 34-47 tras una racha de seis derrotas consecutivas, a 15 partidos del líder de la División Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9.5 partidos de la última plaza de comodín de la Liga Nacional.

Steve Cohen, propietario de los Mets —uno de los equipos con mayor presupuesto salarial del béisbol—, tenía grandes expectativas puestas en un equipo que no ganaba la Serie Mundial desde 1986.

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“Nuestro compromiso de ofrecer a nuestros aficionados un equipo con nivel de campeonato no ha cambiado”, señaló Cohen en un comunicado. ”No hay manera de endulzarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos brindado”.

Mendoza, excoach de los Yankees, reemplazó a Buck Showalter después de la temporada de 2023 y llevó a los Mets a un récord de 206-199. Aunque Nueva York avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, los Mets no lograron llegar a los playoffs el año pasado y están entre las mayores decepciones del deporte esta temporada.

“Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia y es querido por todos los que trabajan con él a diario”, indicó el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns. “El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el personal y la cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Lamentablemente, sabemos que nos estamos quedando cortos y es necesario un cambio para seguir adelante”.

Green, exinfielder de Grandes Ligas, se incorporó a los Mets en 2023 como vicepresidente sénior de desarrollo de béisbol. Dirigió a San Diego a un récord de 274-366 entre 2016 y 2019.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.